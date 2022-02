Menéndez elogia a María: "Le gusta trabajar muchísimo y es un gran profesional"

Álex Menéndez, jugador del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación a los pocos días de que se haya producido la marcha de Calderón y la llegada de María al banquillo blanquinegro.

Mejor ánimo: "Yo creo que tanto antes como ahora siempre trabajamos al máximo para llegar al fin de semana. Tenemos cambio de entrenador y toca aportar todo, coger las doctrinas que nos diga y aplicarlas en el campo".

María: "Le gusta trabajar muchísimo y es un gran profesional. Quiere que le metamos mucho ritmo y compitamos. Lo vamos a dar todo".

Calderón: "Los compañeros que se han ido y lo del míster son cosas que pasan en el fútbol, aunque no son plato de buen gusto. Nosotros somos profesionales y tenemos que adaptarnos al nuevo míster. Toca tirar hacia delante y creo que va a salir bien".

Diferencia entre técnicos: "Son dos entrenamientos y en general siempre que hay un cambio de míster se nota más intensidad de la gente. Todo el mundo quiere participar y eso es un aire nuevo en el equipo".

Nivel personal: "Voy a aportar todo lo que esté en mí. El equipo tiene capacidad y jugadores para sacar esto adelante, pero con un gol nos ganan el partido".

Salvación: "No tenemos que mirar la clasificación y sí centrarnos en cada partido. Tenemos dos en una semana muy importante".

Marino: "Sabemos que es un campo complicado y que va a estar pesado. Intentaremos sacar el partido adelante con nuestras armas".

Afición: "Los resultados no salen, pero no porque los jugadores no queramos e intentamos hacerlo lo mejor posible. Es difícil, pero quiero pedirles un poquito de paciencia y que nos sigan apoyando para que lo sintamos en el campo".