Acosta: "No vamos a decir que no queremos el playoff, pero es absurdo meternos presión"

El centrocampista de Unionistas asegura que "no me molestaría que hablasen conmigo" de cara a una renovación

Luis Acosta, centrocampista de Unionistas, ha compartido sus opiniones en una entrevista en la que ha hablado de su golpe en el cuello, lo que ocurrió en el descanso en el Reino de León, el partido con el Racing, el playoff y su futuro.

Golpe en el cuello: “La verdad que estoy bien, aunque con un poco de dolor en el cuello todavía. Las sensaciones son parecidas a un accidente de coche por el latigazo cervical, que es parecido a lo que me pasó. Estuve desorientado y el problema fue que cuando entré en el vestuario no me acordaba bien de lo que había pasado en la primera parte al tener un poco de amnesia, que fue lo que preocupó. Al llegar a Salamanca se decidió que lo mejor era hacerme pruebas, especialmente un TAC”.

Susto en el campo: “Estaba tan aturdido que no me dio para asustarme. Al empezar el segundo tiempo me quedé en el vestuario durante 20 minutos y no es la primera vez que me pasa por dedicarme a esto. El tema de la memoria fue lo que no gustó y lo que tengo difuso es ese rato del golpe hasta el descanso. No pude ver el gol de De Miguel, más bien escuché cómo la grada lo cantaba”.

Seguimiento: “Me estoy tratando el cuello porque hay músculos que tengo tensos. He descansado unos días”.

Jugar contra el Racing: “Mi idea es estar de la partida, aunque decide el míster. El partido es muy bonito por el equipo que es, la gente que trae y la clasificación. Tenemos que intentar seguir siendo fuertes en el Reina. Creo que el Dépor va a ser el campeón. Queda mucha Liga y es pronto para hablar de opciones de playoff, en 10 jornadas veremos el sitio en el que estamos”.

Playoff o salvación: “No vamos a decir que no queremos el playoff, pero es absurdo meternos presión. Vamos a conseguir muy pronto no bajar y hablar de descenso también es absurdo. El fútbol es de rachas”.

Su futuro: “Es pronto para hablar del tema de renovaciones. El club no lo está haciendo con ningún jugador que yo sepa. No pienso en ello y estoy centrado en lo de ahora. A mí no me sentaría mal que hablasen conmigo, aunque luego hay temas personales de cada uno. No me molestaría que hablasen y menos conmigo. Habría que esperar en mi caso”.

Posible salida en invierno: “No sabía nada y le pregunté a mi representante. Hubo conversaciones, pero no se me intentó sacar de Unionistas. No tuve una oferta como tal”.