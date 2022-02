El regalito judicial a Mañueco

Hacer un seguimiento de las muchas promesas, muchísimas, más de 100, que ha hecho Mañueco en esta campaña es casi imposible. Pero, como siempre en él, no las cumplirá ni en una tercera parte ¿Las recuerdan ustedes? Ha prometido el oro y el moro, la ´intemerata´, muy típico de este PP de C y L en los 35 años de (des)gobierno autonómico. Quién cree a Mañueco, este reyezuelo del clientelismo y el político más embustero y cínico de la historia de C y L (“Mentiroso –le llamó su exvicepresidente, Paco Igea– irresponsable, desleal y rastrero”). Su palabra ha quedado muy devaluada en detrimento de los mil enunciados de su programa electoral, máxime cuando los antecedentes del PP avalan aquella afirmación de Tierno Galván según la cual “las promesas electorales están para no cumplirse”.