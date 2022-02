El partido político de la Iglesia en asuntos de pederastia

¿Cuál es el partido político de la Iglesia? No creo que esta cuestión interese mucho hoy en día, aunque la Iglesia sigue estando “en el candelabro”, últimamente por las inmatriculaciones, aunque parece que ya menos, después de la reunión del presidente y secretario de la Conferencia Episcopal con el ministro Bolaños.

El tema que ahora está de moda es el de la pederastia en el seno de la Iglesia, especialmente la que han llevado a cabo algunos sacerdotes. El Arzobispado de Madrid ha publicado un video con un decálogo sobre 10 fake news, falsas noticias, sobre los abusos sexuales en la Iglesia; resumiendo mucho, la postura del Arzobispado de Madrid, con la que estoy de acuerdo, sería: 1) la denuncia ayuda a la Iglesia, no la perjudica. 2) Las víctimas necesitan sanar sus heridas. 3) Es necesario denunciar los posibles casos de abusos, aunque muchos sean del pasado, porque en este asunto los casos del pasado son casos del presente. 4) Las víctimas son las grandes perjudicadas. 5) Un único caso de abuso ya son demasiados. 6) No creer a las víctimas implica doble dolor. 7) Los niños y las niñas son víctimas. 8) No hay edad mínima ni máxima para las víctimas. 9) Quien abusa vulnera a la víctima, la vuelve vulnerada. 10) El dolor de las víctimas no prescribe.

Sobre este asunto se propone una Comisión parlamentaria en el Congreso y que sea el Defensor del Pueblo, D. Ángel Gabilondo, el que la presida. Creo que no hay que tener miedo a la verdad, por más que duela y hay que ir al fondo tanto en la denuncia, como en la investigación de la misma y en la sanación de las víctimas.

Cada diócesis ha nombrado una comisión para acoger las denuncias y acercarse a las víctimas para escucharlas y para ayudarlas en todos los sentidos posibles y abordar también la ayuda a los victimarios y los castigos canónicos que puedan merecer, aparte de las condenas que la jurisdicción civil pudiera imponerles.

Este asunto deja sin importancia el título de este artículo. Así que, a pesar de ser un tema muy importante, habrá que abordarlo otro día. De momento solo diré tres cosas. 1) Soy párroco de los feligreses de Podemos, de Izquierda Unida, del PSOE, de Ciudadanos, del PP, de Vox y de los nuevos partidos o Plataformas que puedan surgir, también de los que se confiesan apolíticos o apartidistas y con todos tengo que tratar e interactuar…si se dejan. Por mi parte, tengo que estar abierto a todos. 2) En todas las citas electorales que hemos tenido en España, desde 1976 hasta ahora, en todas he votado. Evidentemente, no he podido votar a todos los partidos del arco parlamentario o extraparlamentario porque sería voto nulo. He votado a varios partidos en una u otra de tantas convocatorias como hemos tenido, pero nunca he dicho a nadie a quien he votado (voto secreto), aunque no pocas veces me hayan adjudicado haber votado a este o al otro partido, normalmente sin fundamento. 3) Un día de estos voy a renovar mi Certificado de Carencia de Delitos Sexuales, que con la pandemia he descuidado su renovación.