San Valentín, día de los enamorados

En esto, como en tantas otras cosas, así, en general, me voy haciendo mayor… O como dice mi amigo Gabriel, ya llegué a la edad que llevaba años pareciendo tener.

Vamos, que el lunes, aunque en lo que llevamos de este siglo, o tal vez un poco antes, al menos en México el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, para mí es, nada más pero nada menos, el Día de San Valentín, el Día de los enamorados... Puedo aceptar que se propusiese cambiar el -os por “enamorados y enamoradas”, o cabrear a los antiarrobistas con un “[email protected]”, pero llegar a regalar chocolates a los compañeros/as de trabajo como si fuera fiesta de cumpleaños en el colegio, a mí ya me pilla descuadrado, qué quieren que les diga.

Me acuerdo de la canción, de películas de “cine de barrio” cuando aún no lo era, cuando les decíamos, como mucho, españoladas; recuerdo gastarme la paga (mesada, en México) en una tarjetita, en una rosa; y aquellos nervios de quedar para tomar algo pero que no podía ser lo de siempre…

Que sí, que el de San Valentín es un día cursi –palabra que comparte origen con corazón, aunque usted no lo crea–; pero también es un día de esos “como de la marmota”, o sea, que año tras año se repite –dirán: como todos los días, anda este–; lo que quiero decir es que como Navidad, el cumpleaños o el Domingo de Ramos, es de esos días en los que se suele hacer lo mismo… Y eso ayuda a recordar… Y eso hace que nos pongamos nostálgicos…

Pues eso, que el 14 de febrero es un día de parejitas, ahí sí de todo gusto, signo y color... Parejas, parejitas y arrejuntamientos legítimas/os… o no tanto, que en México se suelen ver filas en los moteles como si fueran a pasar la verificación –la ITV, para que me entiendan allá– o a dejar a los niños en la escuela... O a recoger...los… Pensándolo bien, tal vez sí sea un día en el que muchos/as pasan la verificación… O la ITV.

En lo personal, el lunes amanecí tarareando la canción de Karina, lo confieso… Eso sí, como no soy tan mayor, en la versión más moderna, la de El Consorcio…

