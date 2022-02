Llegan a Salamanca más de 15 millones de fondos europeos para investigación e innovación gracias a la USAL

La Universidad de Salamanca (USAL) ha duplicado los fondos obtenidos a través del programa marco europeo de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020), con un total de 15.017.750 euros conseguidos a través de los 37 proyectos que recibieron financiación frente a los siete millones del periodo anterior, 2007-2013.

Con un presupuesto total de a 76.880 millones de euros, Horizonte 2020 se ha desarrollado a lo largo del periodo 2014-2020 con "tres grandes objetivos" que son los de "abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica".

Según la información de la USAL, "lo ha hecho mediante convocatorias competitivas en las que entidades públicas y privadas obtuvieron recursos para llevar a cabo sus investigaciones a través de consorcios, que agrupaban universidades, centros de investigación, fundaciones, empresas y otras organizaciones."

Con el cierre definitivo del programa, el año pasado, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha hecho públicos los datos de participación de entidades españolas, segmentando la información por comunidades autónomas.

En Castilla y León, la Universidad de Salamanca ha sumado 37 proyectos financiados y 14 coordinados, con un total de 15.017.750 euros obtenidos, una cifra que supone "más del doble de los 6.990.303 euros logrados en el anterior programa (Denominado VII Programa Marco, desarrollado entre 2007 y 2013)".

Entre los 37 proyectos de la USAL financiados, han destacado por presupuesto 'University of Salamanca Programme to Foster Research Excellence, denominado Usal4excellence', que ha supuesto unos ingresos de unos 3,7 millones de euros; 'Structured attosecond pulses for ultrafast nanoscience (Attostructura)', con 1'4 millones; y 'The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula' (c. 900-1200), con cerca de un millón de euros. En los dos últimos casos, la financiación de los proyectos se ha gestionado a través del European Research Council.