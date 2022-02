El documental de Chema de la Peña sobre Charo López, 'Me cuesta hablar de mí', llega a los cines el próximo 3 de marzo. Un documental, en palabras del director salmantino, que descubre "a una mujer apasionante con una carrera jalonada de éxitos, reinvenciones y saltos adelante".

A Charo López le cuesta hablar de sí misma. Pero basta con que comience a recordar para que descubrir que su vida ha sido excepcional ¿Cómo una estudiante de Filología de Salamanca acabó siendo actriz y musa de toda una generación? ¿Por qué, cuando en los 70 copaba entrevistas y portadas, estuvo a punto de dejarlo todo? ¿Es posible llegar a los más alto haciendo cine, teatro y televisión? ¿Y por qué, pase el tiempo que pase, sigue tan presente en nuestra memoria?

"Cuando me llamó Chema, mi primera respuesta fue NO. Pero la idea no para de revolverse en mi cabeza.

¿Quiero arrancar este viaje a mis recuerdos ahora tranquilos? ¿Qué gano yo con todo esto?

Yo, que peleé a muerte por salvaguardar mi vida privada, no sé ahora qué partes querría dejar al aire

para que los espectadores descubran desde la distancia”, relata la actriz salmantina Charo López.

Sinopsis

En 'Me cuesta hablar de mí', Charo López reconstruye por primera vez el relato de su carrera y de su vida. Desde su Salamanca natal hasta hoy día; dejando constancia de los logros, reconocimientos y adversidades que la han llevado a mantenerse casi 60 años como una de nuestras primeras actrices. Nada de esto hubiera sido posible sin su asombrosa capacidad de reinvención, su determinación y su tremenda vocación de actriz.

A lo largo de su vida se van sucediendo los episodios: su azarosa llegada al cine en los 60, la oportunidad de hacer de Virgen María con Buñuel, su paso por los spaghetti western y el cine del destape en los 70, el éxito en los 80 (“Fortunata y Jacinta”, “Los gozos y las sombras”) en la etapa de oro de la series que tanto le debe, su reconocimiento en Cannes de la mano de Gonzalo Suarez, su aventura teatral en Argentina, su Goya por “Secretos del Corazón”….

Charo además se reveló como icono erótico de toda una generación, demostrando que fuerza, belleza e inteligencia es un coctel que pocas actrices pueden ofrecer. Cada paso que ha dado lo ha hecho sin dejar jamás de ser dueña de sus propias decisiones y plantando cara a prejuicios e incomprensiones, convirtiéndose en la punta de lanza de toda una generación de mujeres que en los 80 comenzó a conquistar el espacio que le pertenecía en la sociedad y en el arte.

A través de este viaje irán encajando todas las piezas que permiten descifrar el misterio que rodea a esta actriz que ha ganado la batalla al tiempo.... Aunque tratándose de Charo López, su misterio nunca será completamente desvelado.