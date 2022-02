Béjar celebrará el sábado la segunda edición de la “Marcha Dorada”

La eterna sonrisa de Andrea quedo congelada en agosto de 2020. Hasta ese momento, la joven bejarana, de 15 años, llevaba desde 2016 en tratamiento para hacer frente a un neuroblastoma de alto riesgo, un cáncer infantil o que 4 de cada millón de niños.

Andrea relataba su día a día a través de “El viaje de Andrea”, una iniciativa a través de la cual sus padres recaudaban fondos para poder tratar su hija de este raro cáncer y a la vez, demostrar que a pesar de los efectos que tienen los tratamientos, ella nunca dejaba de sonreír, de jugar, de soñar, de tratar de ser, en definitiva, de ser una niña como los demás. Cuando la luz de la joven se apagó, se realizó una marcha dorada, en la que cientos de bejaranos acompañaron a sus padres por las calles de la localidad para recordar el caso de Andrea y de otros niños a los que el Cáncer les hizo partir ante de tiempo.

Este próximo sábado 19 de febrero tendrá lugar la segunda edición debido a que por la situación de la pandemia no pudo llevarse a cabo el año pasado. La concejala de Sanidad, Ana Vicente Peralejo ha explicado que esta “Marcha Dorada” continua con el impulso de “El viaje de Andrea” y la Asociación NEN” y que partirá a las 17h desde “el parque de la Corredera y se pondrá dirección hacia la Calle mayor para finalizar en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura de el manifiesto desde el balcón del ayuntamiento” detallaba la edil

El padre y la madre de Andrea han estado presenten en esta presentación. Alicia Puertas recordaba que con este evento se busca “hacer un homenaje a los que se fueron y no hay que olvidar que cada tres minutos muere un niño en el mundo por un cáncer infantil. Esta es otra pandemia, pero silenciosa”. Por su parte Víctor Guijo, ponía el foco en “una detección precoz con la que se podrían atajar muchas de esas muertes, y no lo estamos haciendo. Es importante concienciar de este problema, donde no se esta invirtiendo, de hecho, se le llama gasto al dinero destinado a la investigación y no debe recaer sólo en las entidades privadas las que solucionen la papeleta, que luego cobran un alto precio por esos tratamientos” señalaba Víctor.

Además, desde hoy y hasta el domingo, los edificios municipales de Béjar como el Teatro Cervantes o e Ayuntamiento se iluminarán de color dorado para conmemorar este día.