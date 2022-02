"Si no se remedia, tendremos un gobierno de extrema derecha con políticas de exclusión para más de la mitad de los ciudadanos de nuestra comunidad"

Luis Fuentes, candidato de Cs por Salamanca, no descarta otros comicios, "si no se ponen de acuerdo PP y Vox"

Noche triste, la de este domingo, para los integrantes de Ciudadanos, que en Salamanca se reunían en su oficina de la calle Meléndez. Luis Fuentes, número 1 de la candidatura en la provincia y expresidente de las Cortes, daba las "gracias a todos los que nos han acompañado en esta magnífica campaña, no ha sido un buen resultado para Cs y tampoco para los ciudadanos de nuestra Comunidad, que queda en una situación muy mala para la configuración del nuevo gobierno".

En su opinión, "estas elecciones nos muestran una polarización, tras un buen gobierno, centrado, liberal y útil, vamos a tener, si no se remedia, un gobierno de extrema derecha con políticas de exclusión para más de la mitad de los ciudadanos de nuestra comunidad".

No obstante, recordaba que "seguimos manteniendo nuestra voz en las Cortes, con Francisco Igea, y estoy absolutamente seguro que defenderá con esa pasión que tiene nuestras políticas liberales, centradas, de moderación y de pacto para llegar a acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos de esta Comunidad".

Además, en relación con Salamanca y con el respaldo en número de votos en la capital, apuntaba que "si mantenemos esta representación significa que tendríamos presencia en las municipales".

Fuentes no descarta otro adelanto electoral

Por otra parte, manifestaba que "desde este mismo momento estamos preparados para cualquier evento electoral que pueda venir de aquí a la próxima primavera, si no se ponen de acuerdo PP y Vox, no es descartable que podamos volver a tener elecciones".

Finalmente, sobre su nuevo vida profesional, después de ejercer como presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes afirmaba que "yo vengo de la empresa privada, y he estado en muchas empresas, esta es otra etapa de mi vida, he estado encantado de estar estos siete años y medio en las Cortes, mañana me iré a tomar un café con mi antiguo jefe que me dijo que me estaría esperando".