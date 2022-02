Unionistas hace 'del Reino su Reina' y vuelve a ganar en casa de la Cultural (0-1)

Unionistas ha hecho 'del Reino su Reina' y ha vuelto a ganar en casa de la Cultural Leonesa (0-1). Así, el ariete De Miguel ha marcado el único tanto de un partido en el que Aarón y Mandi han visto la roja. De este modo, los del barrio de San José han demostrado una vez más que van de cabeza hacia un playoff de ascenso a Segunda División en el que están metidos de lleno gracias a sus 40 puntos en el Grupo 1 de Primera RFEF.

La alineación del técnico blanquinegro ha quedado marcada por no haber prácticamente sorpresas en ella, dado que Mandi Sosa ha sido suplente después de cumplir con su castigo de cinco partidos y los tocados Marín y De la Nava no han estado en el once inicial de una de las citas más atractivas de toda la temporada. Mientras, Rayco se ha quedado el puesto del positivo Montes y Espina y De Miguel han formado la dupla ofensiva en busca de hacer daño al marco de un viejo conocido como Sotres, ex del Salamanca UDS.

La batalla se ha iniciado con una escuadra visitante que ha salido a morder y a presionar con el objetivo de marcar territorio en uno de los feudos más importantes de toda la Primera RFEF. Además, Salva se ha hecho gigante en un mano a mano con Buenacasa en el que ambos han resultados malheridos después de un fuerte choque en el que el principal beneficiado ha sido el cancerbero. Mientras, Íñigo, en un estado muy dulce de forma, ha empezado con su show particular y ha generado dos ocasiones muy peligrosas para los suyos. La primera se le ha ido fuera y en la segunda se ha encontrado con una buena parada de Sotres.

Sin embargo, la película se le ha puesto todavía más de cara a los del fútbol popular con la roja directa a Aarón después de una entrada durísima en la que Piña ha recibido un fuerte golpe en la cabeza. No hay discusión posible y Antonio Alberola Rojas, del colegio de Castilla La Mancha ha actuado impecablemente. Tras ello, Espina, con un tiro cruzado, ha tenido en sus botas el 1-0 y a partir de ahí han reaccionado los de Curro Torres con varias oportunidades para Fran Cruz, Buenacasa y Castañeda. 0-0 al descanso.

En el paso por vestuarios, Mandi ha vuelto. Por fin. Después de una larga espera y todo lo que se ha hablado por su posible salida a la India, el '9' se ha vestido de corto para reemplazar a un Acosta que ha sufrido un problema físico prácticamente en el añadido del primer tiempo. No obstante, todo lo enérgico que ha sido el tramo inicial de la contienda no se ha vivido en el otro hasta que De Miguel ha puesto el 0-1 en el marcador. Unionistas saca un córner en corto de manera rápida, Íñigo pone un centro con música y el delantero remata de cabeza al fondo de las mallas para dar un gran golpe sobre la mesa. Por otro lado, el línea ha anulado un tanto de Escobar y Salva ha aparecido dos veces en el añadido y los de Salamanca son candidatos a pelear por la categoría de plata.

FICHA TÉCNICA

Cultural Leonesa: Sotres; Gaztañaga, Escobar, Aarón, Buenacasa (Jorge, min. 45); Nahuel (Ketu, min. 72), Castañeda, Solís (Vitoria, min. 82), Álvaro Juan (Obolskii, min. 45); Fran Cruz y Marcos González (Mangana, min. 33).

Unionistas: Salva; Manu, Ramiro, Piña, Salinas; Rayco (Cortina, min. 87), Nespral, Acosta (Mandi, min. 45), Íñigo; Espina (Pitu, min. 55) y De Miguel (Pedraza, min. 87).

GOL: 0-1, min. 65: De Miguel.

ÁRBITRO: Antonio Alberola Rojas (comité de Castilla La Mancha). Roja directa a Aarón y por doble amonestación a Mandi. Amarillas a Nahuel; Ramiro.

ESTADIO: Reino de León. 4.462 espectadores.