La jornada electoral salmantina en imágenes

Salamanca se suma a la jornada electoral que elige hoy a los representantes que formarán las nuevas Cortes de Castilla y León. Se esperan lluvias para toda la jornada a partir de las 12:00 horas.

Los salmantinos más madrugadores no pierden la oportunidad de comprar unos churros a pie de calle. En algunos colegios recomiendan no tocar las cortinas de las cabinas de votación por el protocolo contra el covid, lo que convierte el elemento poco menos que en inútil al no poder tocarse para ocultar la selección de las papeletas.

La única incidencia registrada en la provincia de Salamanca fue la desaparación del censo en el colegio electoral de Casas del Conde, apareciendo más tarde.