David Serrada: "A Mañueco ya le han llamado, le han exigido la vicepresidencia y solo puede gobernar con la ultraderecha"

David Serrada, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Salamanca, ha ofrecido sus impresiones sobre el resultado de las votaciones que se han llevado a cabo en este domingo 13 de febrero en el que se han celebrado las elecciones en Castilla y León. Además, el político ha seguido la recta final del día en la sede de su partido, ubicada en la Cuesta de San Blas, a pesar de que el que estaba previsto que hablase era Fernando Pablos, el número 1 en Salamanca.

De este modo, David Serrada ha comentado lo siguiente: "Los resultados son los que son y no es el que nosotros esperábamos, por lo que no cumple con las expectativas que teníamos. Queríamos poner un nuevo proyecto político en el mapa y desde Salamanca queremos mandar un mensaje que han confiado en nosotros y también a las que no, ya que vamos a estar de su lado igualmente. Los ciudadanos han querido que el partido socialista siga en la oposición. Mis compañeros van a intentar llevar a cabo todas las ideas que Luis Tudanca puso sobre la mesa. Ese es nuestro compromiso y trabajaremos duro para las siguientes elecciones".

Entre tanto, otro de los temas calientes de la comparecencia ha tenido lugar con las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco: "Creo que a Mañueco ya le han llamado, le han exigido la vicepresidencia y solo puede gobernar con la ultraderecha. Les han abierto la puerta a ellos. Ya advertimos que Castilla y León podría ser el primer lugar en el que entrase a gobernar la extrema derecha. Esto ha pasado por el adelanto electoral del señor Mañueco. Él ha dicho que va a llamar a todas las fuerzas políticas y nosotros somos una de las dialogantes. Vox ha puesto la primera condición. La opción de repetir elecciones es cosa de Mañueco", ha finalizado Serrada.