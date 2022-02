Calderón, sobre el ánimo del Salamanca UDS: "Es un funeral. Es un año en el que todo sale mal"

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones al término del choque entre su equipo y el Arenteiro en la habitual rueda de prensa postpartido.

Ánimos: "Es un funeral. Esto es un golpe de realidad para que sepamos ya lo que tenemos y es un año en el que todo sale mal. Hemos hablado en la previa de que era un partido importantísimo y lo hemos perdido. El vestuario está fastidiado".

Tiene arreglo: "Hay que trabajar y trabajar. Tenemos que apoyarnos a unos para intentar salir y es la única solución que hay".

Cánticos de dimisión: "La afición quiere que su equipo, pero hay que estar en las duras y en las maduras. Es un año muy malo y todo sale mal. Hoy hemos estado acelerados en el primer tiempo y luego hemos concedido un gol. Estamos trabajando y fastidiados, seguramente más que ellos (la afición)".

Primeras partes: "Tienes la intención de ganar y el rival hace su partido, pero luego no tienes paciencia para encontrar el camino. Desde el banquillo hemos intentado hacer cambios al descanso".

Seguir o no en el cargo: "Los entrenadores siempre estamos en el alambre y nunca tenemos el sitio garantizado. El club es libre de tomar decisiones y yo me siento fuerte, aunque hoy me veo abatido. Hagamos lo que hagamos siempre hay palos. Sigo diciendo que lo mejor es que siga, eso es lo que pienso".

Victoria ya: "Eso es lo que ayuda y hoy teníamos mucha fe, pero no ha sido así. Hay que ir con la mentalidad fuerte para conseguir tres puntos fuera".