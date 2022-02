Cinco consejos para superar la fatiga pandémica

Tras dos años de pandemia de COVID-19 no se termina de vislumbrar el final de esta emergencia sanitaria mundial que está haciendo historia. El público ha respondido de muchas maneras a los riesgos de infección, restricciones y la consecuente crisis económica, y es muy habitual desarrollar malestar, irritabilidad, ansiedad, estrés o frustración, es lo que se conoce como fatiga pandémica.

Es el psicólogo de la Clínica López Ibor de Madrid, Pedro Neira, quien subraya que, previo a la fatiga pandémica, hemos vivido lo que se conoce como 'síndrome de la cabaña', fenómenos de irritabilidad, desasosiego, impotencia, frustración, o bien una sensación de no estar al 100% en lo que hacemos, de hacer cosas a la mitad, y que nace mucho de los procesos de aislamiento que hemos vivido, tal y como informa Infosalus.

SÍNTOMAS DE FATIGA PANDÉMICA

Sobre los síntomas de la fatiga pandémica concretos señala que son muy parecidos a los mencionados anteriormente: apatía, irritabilidad, desasosiego, impotencia, frustración, sensación de no estar en el sitio, o ansiedad.

¿Qué hacer con ello? Sostiene el psicólogo de Clínica López Ibor que una de las cosas más importantes que podemos hacer frente a esta fatiga pandémica es aceptar que es reacción muy adaptativa y hacia una determinada situación.

Recomienda tener en cuenta que sí puede derivar en problemas psicológicos, de ansiedad, de estado de ánimo, de estrés postraumático, si bien afirma que esto no es lo habitual: "Lo normal es que tengamos una reacción emocional ante una situación de esta grandísima incertidumbre y

quizá lo mejor que podemos hacer es no verlo como algo patológico, si no permitirnos sentirlo y comunicarlo".

Debemos consultar con un experto, según prosigue este especialista de Clínica López Ibor, cuando esta fatiga pandémica deja de convertirse en algo adaptativo para empezar a ser algo que no me deja funcionar en mi vida cotidiana.

"Siempre hay que fijarse si afecta a nuestra funcionalidad o no, y cómo funcionamos con el entorno. Si no hay afección en ello, lo más probable es que estamos viviendo algo desagradable pero muy justificado con la situación. Eso sí, lo peor que podemos hacer es juzgarlo tanto en nosotros como en los demás. Esto también se ha hecho mucho, estamos juzgando mucho las emociones y al final esto crea más malestar que la propia reacción adaptativa e igual con los demás, juzgamos todo y esto es un malestar que va aumentando y no nos permite funcionar con

la vida", advierte el psicólogo.

LOS 5 CONSEJOS IMPRESCINDIBLES, APARTE DE ACEPTAR LA SITUACIÓN

Con ello, y aparte de aceptar la situación como ha mencionado antes, Pedro Neira aporta los siguientes consejos para sobrellevar esta fatiga pandémica: