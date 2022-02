Gostas de ti?

Que ideia temos de nós? Como nos posicionamos face aos outros? Temos auto-estima? Gostamos de nós? A opinião dos outros conta muito ou pouco para o que somos e fazemos? Provavelmente, muitos de nós já fizeram estas perguntas procurando respostas íntimas nas conversas com os nossos botões; ou seja, nos diálogos que temos connosco. O prestigiado psiquiatra espanhol Luís Rojas Marcos diz-nos, a propósito destas e de outros questões, que a auto-estima é a nossa arma secreta e também que devemos falar muito connosco sem receio de parecermos maluquinhos. Precisamos de desconstruir muitas coisas que nos foram incutidas ao longo do nosso caminho de vida para nos libertarmos de amarras que não nos deixam encontrar a felicidade e todas as geografias da liberdade a que temos direito. Meditando sobre o pensamento de Luís Rojas Marcos deparo-me como o extraordinário diálogo da fantástica Alice com o famoso Coelho Branco, imortalizado por Lewis Carrol no livro “Alice no país das maravilhas”:

“Amas-me? Perguntou Alice.

Não, não te amo! Respondeu o Coelho Branco.

Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida.

Vês? Retorquiu o Coelho Branco.

Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco.

Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada Alice, haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te.

Porque as pessoas são assim, de algum modo sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos.

Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor-próprio e de felicidade ao redor do teu Coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão.

A primeira vez que te vi fiz um pacto comigo mesmo: "Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesma!"

Volto aos tempos que correm e à realidade sem fronteira com o país das maravilhas para reforçar a importância de gostarmos de nós, como somos, com todas as nossas virtudes e defeitos. Se não gostarmos de nós não podemos gostar dos outros, amá-los como esperamos que nos amem a nós. Muitos correm de forma desenfreada à espera de serem aceites pelos outros, procurando a todo o tempo diminuir-se para caberem nas vidas dos que estão para além da nossa singular existência. Nada de mais errado. Cada um é como é. E deve fazer-se à estrada com o que tem, por dentro e por fora. A autenticidade reforçará sempre a auto-estima fazendo do amor que temos por nós uma arma secreta para seguirmos em frente, livres e sem condicionamentos em relação aos nossos acertos e desacertos. De resto, como nos disse o grande Walt Disney, “quanto mais gostar de si, vai ficando menos parecido com qualquer outra pessoa, o que vai tornar único.” É esse, justamente, o sentido do caminho. Temos que gostar de nós para gostarmos dos outros, fortalecendo a nossa autenticidade e genuinidade. Precisamos de construir essa couraça de que nos fala o Coelho Branco da Alice para enfrentarmos os dias, os bons e os menos bons. Mas seremos sempre nós, autênticos e livres, disponíveis para o amor e para amar em todas as circunstâncias. Sejam felizes.