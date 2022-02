“Mi hija lo ha pasado mal, no entendía a sus compañeros de clase”

SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Nadia, madre de una niña con problemas de audición que nos cuenta que, con la llegada de las mascarillas, “a los niños que tienen problemas de audición no pueden leer los labios”

Nadia vive en Salamanca y es madre de una niña de 9 años con problemas auditivos de nacimiento. Cuenta a SALAMANCA rtv AL DÍA que a su hija le afectó bastante el tener que empezar a utilizar la mascarilla. “A los niños que tienen problemas de audición les ha afectado más porque no pueden leer los labios”, algo que la pequeña hacía antes de la pandemia.

“Es una niña muy inteligente, se entera de todo y pregunta mucho”, cuenta Nadia cuando hablamos de qué siente la niña cuando va al colegio. Tiene un sistema de FM, que es un dispositivo de ayuda que consiste en un micrófono o emisor (utilizado por la persona que habla) y un receptor (utilizado por la persona con dificultad auditiva). El emisor capta la voz de la persona que habla y la envía al receptor, este a su vez la transmite a los audífonos o implante coclear.

Este dispositivo se conecta con la profesora, y cuando esta habla, la pequeña entiende. “El problema es cuando hablan los niños, que a veces hablan bajo, y no los puede entender. Me decía que no podía entender que decían sus compañeros y los demás niños de clase. Eso le ha afectado mucho”.

Llegaba casa “cansada, diciendo que no le gustaban las mascarillas y que quería quitárselas”, pero ahora poco a poco “lo lleva mejor”. Con la nueva medida de que su uso ya no es obligatorio en exteriores, Nadia nos cuenta que su hija “está contenta porque no tiene que llevarla en el patio”.

Piensa que la sociedad no está muy informada sobre las personas que tienen problemas de audición y pide que en lugares públicos pongan facilidades para ayudarles. “Las personas deberían estar mas concienciadas para saber como ayudar a las personas”.