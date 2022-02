Querido Harry

Hoy quiero hablaros de Harry, hoy estas palabras van dedicadas a ti, amigo. Nosotros hemos tenido el honor de verte crecer desde cachorro cuando Carlos y Marta te eligieran como miembro de su familia, nuestra familia. Este perrete, como le llamaban cariñosamente en su casa, nos dejó hace unos días, sin avisar, tranquilo, como él era.

Os cuento que Harry era un pastor de beauceron, una raza de pastor francés tan grande como inteligente y familiar. Se dice de ellos que son excelentes perros de guardia, fieles, con un gran sentido de amistad y lealtad. Pues ese era Harry. Le definía sobre todo su bondad y la calma de su mirada pese a su tamaño, que a primera vista podía resultar intimidante.

Como buen pastor era curioso ver cómo en los paseos familiares estaba pendiente de todos los que le acompañábamos, vigilando tanto al que iba primero en el camino como al último. Iba de atrás hacia adelante, asegurándose que no le faltase ninguno, ansioso si alguno se despistaba, preocupado por no dejar a nadie atrás. ¡Si hasta parecía que iba contándonos!

Harry tenía la suerte de vivir en la sierra, en un pueblo de Valencia; sus paseos eran por el monte, y los disfrutaba a lo grande comiendo naranjas y refrescándose en cada charca y acequia, o se revolcaba en la escarcha de la mañana, cual “croquetilla”, como le decía Carlos. Disfrutaba de sus rutinas siempre con la misma actitud feliz, su mirada siempre decía: “este es el mejor día de mi vida”. Es curioso el parecido que tienen muchas veces los perros con sus `dueños´ o familias humanas. Se han hecho estudios incluso. Y sí, Harry era un caso de cartilla, noble, pacífico y cariñoso. Ahí lo dejo. Él y su familia eran uno, y sus sentimientos eran los mismos.

A mí siempre me han encantado los perros, pero siempre me ha dado respeto tener uno. He visto cómo a familiares que han adoptado o acogido a uno les ha revolucionado su mundo por completo. Desde el mismo momento en que entran por la puerta, uno jamás vuelve a ser el mismo, porque ellos nos cambian (siempre a mejor), nos enseñan a sacar nuestro lado más humano, más cariñoso, más noble.

Os dejo una explicación que encontré hace tiempo en internet, sobre porqué los perros viven menos que las personas: “La gente viene al mundo para aprender a vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser una buena persona. Los perros ya nacen sabiendo hacer todo esto no tienen que vivir tanto tiempo como nosotros. Si un perro fuera tu maestro verías el mundo a través de sus ojos: cuando tus seres queridos lleguen a casa siempre saldrías contento a saludarlos. Nunca pierdas la oportunidad de dar un paseo, echar una siesta, descansa, estírate bien antes de levantarte, corre, juega y salta diariamente. Cuando estés feliz baila moviendo todo tu cuerpo sin importar lo que nadie diga. Evita morder cuando con un solo gruñido sería suficiente. Disfruta de las cosas simples, de una larga caminata. Sé fiel, auténtico, nunca pretendas ser algo que no eres. Y nunca olvides, cuando alguien esté teniendo un mal día quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazlo sentir que tú estás allí”.

Harry, presume allí donde estés de que siempre te llevaremos cerca, tan adentro como solo pueden llegar los que te rozan el corazón. Deseo que seas tan feliz que no sepas si vives o juegas con nosotros, siempre te recordaremos feliz.