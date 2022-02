La gente del común, donde nos encontramos la inmensa mayoría, suele tener su espacio de relaciones y de realización personal en un mundo no lejano del hábitat personal. Pero hay varios caminos que sacan a las personas del anonimato y les permiten ascender en la escala social. Aquí nos centraremos en uno de los más espectaculares, como es el de las nominaciones, camino de los Oscar.

Siguiendo lo que contemplan las 23 Academias de la Lengua Española (ASALE) repartidas por el mundo, entendemos por nominado o nominada a aquellas personas que han sido preseleccionadas para un cargo o cometido, presentadas o propuestas para un premio, en definitiva, un reconocimiento público. En el caso de los Oscar, un reconocimiento al más alto nivel en lo que antes se llamaba el séptimo arte, como es el cine y que hoy ha escalado posiciones en el amplio y ancho mundo de las artes.

Recientemente se han hecho públicas las nominaciones para los Oscar 2022, en su 94ª edición que se celebrará el 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles. En esta edición de la glamurosa carrera anual, se encuentran nominados nada menos que cuatro españoles: el actor Javier Bardem, por Being the Ricardos; la actriz Penélope Cruz, por Madres paralelas; el compositor Alberto Iglesias, por la banda sonora de esta película (del también español Pedro Almodóvar); y Alberto Mielgo, por el corto de animación The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas). Todos ellos finalista y por tanto candidatos a los Oscar 2022.

El gran actor Javier Bardem y la gran actriz Penélope Cruz nos tienen acostumbrados por sus máximos reconocimientos al bien hacer, ambos ya premiados con un Oscar y nominados en repetidas ocasiones.

Tampoco es nuevo en la carrera por los Oscar el compositor Alberto Iglesias, que logra ser candidato finalista por cuarta vez a la mejor banda sonora. En esta ocasión con su partitura en una película española, Madres paralelas.

Quien se estrena como candidato por primera vez a los Oscar es Alberto Mielgo, con su nominación al mejor corto de animación. Muy conocido en el mundo de la animación, con cuatro premios Emmy y dos Annie en su poder. Con Alberto nos une una larga amistad familiar y, por ello, permítame, querido lector, que me extienda hablándoles de él y de su obra.

Vimos crecer a Alberto en la escuela y en la amistad con sus padres. Allá por el 1997 algunos de sus primeros dibujos de niñez, estuvieron a punto de ilustrar mi libro "El Arte de Comunicar" (por cuestiones editoriales no fue posible) Él siempre con la creatividad a flor de piel y el lápiz de dibujo en la mano. La ilustración y la animación eran su amor preferido.

Poco a poco Alberto fue orientando su formación y su actividad hasta hacer de él un genio de la producción artística moderna. Como miembro del equipo de animación participó en varias películas infantiles europeas como “La leyenda del pirata Barbanegra” (2001), "Dragon Hill: la colina del dragón (2002) o “El Cid: la leyenda” (2003) Posteriormente el artista marchó a Estados Unidos y empezó a colaborar en el equipo conceptual o de producción de “Simbad: la leyenda de los siete mares” (2003), “La novia cadáver” (2005) y de “Harry Potter y las reliquias de la muerte” (2010).

Pero sus aspiraciones y pensamientos conceptuales sobre la animación, llevaron a Alberto Mielgo, entre otros proyectos, a realizar un corto para la antología de Love Death and Robotos, The Witness (Testigo) y la producción propia The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas), por la que ahora ha sido nominado a los Oscar en su edición de 2022. Motivo por el cual y en conversación con él, manifiesta que “Nada es más excitante e interesante para mí película, es como el premio de los premios (…) El cine es mi arte preferido, con diferencia sobre los otros artes (…) La animación incluye todas las artes que te puedas imaginar, incluso la escultura hoy día con el cine 3D. El cine de animación llevaba años en crisis artística, que no económica, haciendo productos comerciales, familiares, muñecos que hablan, juguetes... Pero ha dado un gran cambio, los 5 cortos de animación nominados son destinados al público adulto, cine serio de personajes, social, dramas (…) Y eso es lo que me enorgullece aún más, ver que la Academia se está tomando en serio este arte de la animación y lo está premiando. Es lo que me parece más interesante”.

Este joven director, Alberto Mielgo, ha trabajado en Madrid, Londres, París, Berlín, Tokio y Los Ángeles. La obra con la que ha sido nominado a los Oscar, The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas), es una coproducción entre España y Estados Unidos, que documenta recuerdos personales en un intento de descubrir el significado social del amor.

La 94 edición de los Oscar regresa con la intención de volver a la antigua normalidad, en un momento en el que la UNESCO lamenta que “La situación de muchos artistas ha pasado de ser precaria a insostenible, poniendo en peligro la diversidad de la creación”, debido a la pandemia. Un informe de este organismo internacional advierte de que los ingresos de las industrias culturales y creativas se redujeron en el 2020 entre un 20% y un 40%. Lo que ha llevado al cierre de cines, teatros, salas de conciertos o galerías de arte, por la falta de actividad durante los dos últimos años. Además de los miles de espectáculos, películas, cuadros, videojuegos, cómics o libros aplazados o que nunca se llegaron a realizar, publicar o exponer.

La UNESCO considera la cultura como un motor para el desarrollo sostenible y un vehículo fundamental para reducir las desigualdades, por tanto, la cultura es también un bien público general y global. Sin embargo, el mismo organismo constata que la inversión pública ha disminuidos constantemente durante los 10 últimos años. De igual forma, afirma que “los ataques a la libertad de expresión artística siguen aumentando en todo el mundo, y que van desde la censura a los asesinatos”. Todo un reto para los gobiernos y las administraciones públicas.

Escuchemos El Cid: La Leyenda -La Fuerza Del Corazón

https://www.youtube.com/watch?v=FKoJaRwhkVM

[email protected]

© Francisco Aguadero Fernández, 11 de febrero de 2022