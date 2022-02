Los socialistas aseguran que el PP "miente más que habla" en las inversiones en Peñaranda y que Mañueco "incumplirá con trampas y corrupción"

“El Partido Popular y Fernández Mañueco mienten más que hablan”. Así de rotunda se ha mostrado este jueves la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, en alusión a la campaña mediática que los Populares están realizando en cuanto a las inversiones realizadas en la ciudad durante la legislatura.

La regidora municipal ha participado en un encuentro vecinal, celebrado durante el tradicional mercado de los jueves, en el que ha señalado que “venimos a desmentir algunas de las mentiras a las que Mañueco nos tiene acostumbrados, especialmente en esta tierra. Creo que hay que llegar aquí con verdades, no con mentiras como está acostumbrado. Lo que reivindicábamos para Peñaranda y comarca es que todo eso que no han hecho en 35 años no tengamos que esperar otros 35 para que lo cumplan”.

Ávila detallaba que “reivindicamos la Sanidad, la UVI móvil para Peñaranda, que el Centro de Salud tenga unas condiciones dignas, que la vivienda pública que llevamos esperando desde 2007 se haga realidad…pero para todo ello seguimos esperando”. Y añade que “el Partido Popular miente más que habla en la campaña que está realizando en la comarca de Peñaranda. Como puede decir que ha invertido más de 3 millones de euros en la carretera de Valladolid a Peñaranda, es mentira. Miente y es más, debería decir lo que ha puesto el Ayuntamiento para ello…eso eran fondos incondicionados y Mañueco nos los ha condicionado…para ellos no fue más que llegar a poner el cartel y anunciar…y así seguimos. La compra de la barredora es otro claro ejemplo. El Ayuntamiento ha puesto más del doble que la Junta…y así con todas las inversiones que dice que ha hecho en Peñaranda. Por lo tanto mentiras ni una ya”.

La primera edil afirma rotunda que “pretendemos que las Luis Tudanca gane y sus promesas se hagan realidad en Peñaranda desde el día 13 de febrero, eso será así”.

Fernando Rubio, portavoz socialista en la Diputación Provincial, manifestaba que “la gente tiene que plantearse su día a día. La Junta debe apoyar al Ayuntamiento de Peñaranda, foco de desarrollo del este de la provincia, alimentando de servicios al resto de pueblos” y añade que “creando comarca llegaremos a lograr futuro y desarrollo de verdad. Que los ciudadanos piensen en las listas de espera en los Centros de Salud, si hay más médicos o desaparecen, que piensen en lo necesario de la UVI móvil, algo esencial, o en los transportes…que piensen si están bien atendidas todas las competencias autonómicas. Creo que el PSOE es la única esperanza…o nosotros o el PP con Vox”.

En las mismas líneas se manifestaba Carmen García, candidata a las Cortes, quien aseguraba que “ya no puede ser. Ahora no nos vale que nos vengan con las promesas que no han cumplido en 35 años. Es el momento de establecer un futuro para Castilla y León, una estabilidad. Eso no lo ha hecho Mañueco y ahora tampoco lo va a hacer, y si lo hace será con trampas y corrupción. Queremos un cambio y ese solo puede venir por Luis Tudanca”, misma línea en la que se manifestaba David Serrada, secretario provincial del PSOE, quién aseguraba que “a un día de acabar la campaña a Mañueco se le está poniendo cara de perdedor. Eso es positivo para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. En la comarca de Peñaranda hay muchas carencias, creo que es el momento de optar por el cambio al progreso. Está en nuestra mano” y añade que Fernández Mañueco “hoy se ha comprometido a la construcción del puente de Cantaracillo, diciendo que “si es presidente lo hará”. Yo solo recuerdo que este es un compromiso más que incumplirá. Pero quiero tranquilizar a los vecinos del municipio, ya que los socialistas hemos mantenido encuentros con Adif para poder volver a rehabilitar la infraestructura. Estamos y seguiremos estando sobre ello”.