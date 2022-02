"No pensaba que podría llegar a estar entre las mejores. Lo estoy viviendo con mucha responsabilidad e ilusión"

El nombre de Lorena Martín Martín hoy es el de una luchadora salmantina que ha conseguido llegar a la élite del atletismo nacional e internacional, siendo un gran referente para jóvenes y no tanto, apasionados por este deporte en el que está cosechando metales y metas, con unas victorias que, además de suponer un gran impulso para ella, están siendo toda una alegría para sus paisanos de Peñaranda, ciudad que se mantiene encogida en cada una de sus carreras, vibrando a cada zancada en busca del triunfo y el reconocimiento.

A sus 26 años, Lorena se ha convertido en todo un símbolo del triunfo entre los atletas, algo que ha tenido un intenso camino previo. Y es que sus origines, tal y como explica a SALAMANCA AL DÍA, fueron bien distintos. “Era una niña muy activa y la verdad es que no encontraba nada que me volviera loca por lo que poco a poco empecé a ir a correr al Polideportivo de Peñaranda y allí me vio Jesús Redondo, cuya hija corría en Salamanca. Posteriormente participaba en la San Rocada de Macotera y allí me encontré con mi primer entrenador, Lucio Rodríguez, que vio cualidades en mí y me dio la oportunidad de entrenar con ellos en la capital. Poco a poco, entreno a entreno, me fue picando el gusanillo y fuí viendo cómo se me iba dando cada vez mejor”.

En lo referente a su carrera profesional, Lorena comenzaba muy joven, pero con un posicionamiento ya avanzado a su edad ya que, tal y como narra, “empecé en Salamanca y en la categoría cadete, con 13 años, siendo ya competiciones nacionales de nivel, por lo que no tuve una etapa de atletismo divertido ni de probar unas pruebas u otras. Entre directamente al medio fondo y fondo, corriendo los campeonatos de España en mi primer año” aunque asegura que para llegar a la élite “me he ido preparando a lo largo de los casi 12 años que llevo en ello, pasando por diferentes etapas, viviendo momentos especiales como cuando estudiaba 2º de Bachillerato en Salamanca y tomaba la decisión de irme a Estados Unidos, siendo un salto de calidad deportiva muy importante, ya que fui a competir a la mejor liga universitaria del mundo, donde pude ver otro nivel deportivo, tras lo que me dedique más en serio a ello mientras estudiaba en la Universidad. Pero el nivel más alto lo alcanzaba al acabar los estudios, cuando marchaba hasta Valladolid y comenzaba a entrenar con Uriel Reguero, mi actual entrenador”.

Un meteórico ascenso, que no ha escatimado en esfuerzo e ilusión, y que ha supuesto conseguir muchos y muy importantes premios. “He tenido multitud. Los más reseñables pueden ser los de Campeona de España sub 18, 20 y 23 en aire libre, mientras que en categoría absoluta fui bronce en el Campeonato de España en 2020 y el año pasado era cuarta tanto en aire libre como en pista cubierta, además de recibir reconocimientos como mejor atleta en categorías menores y absoluta o el Premio excelencia de Castilla y León” relata Lorena.

Un palmarés que hoy tiene como reto y lugar de sorpresas la pista cubierta. Un espacio sobre el que Lorena Martín afirma que “me esta sorprendiendo gratamente, llegando a conseguir cosas que ni había imaginado. Ganar el DNA para mí ha sido increíble ya que pensaba que no podría debutar con la absoluta. Ir con la selección y mis compañeros ha supuesto mucha motivación. En Sabadell la aproveche y pude hacer mi mejor marca en los 800 viviendo aun hoy con mucha alegría, porque no pensaba que podría estar entre las mejores. Lo estoy viviendo con mucha responsabilidad y estoy intentando que no me afecte demasiado en mi día a día y pueda seguir entrenando con determinación para conseguir los objetivos que aún me quedan por cumplir”.

Un sueño, que hoy la está más que materializado, pero que mantiene la ilusión del principio y el apoyo de Peñaranda, su ciudad, quien ha transformado ese empuje en un convenio de colaboración con el que llevar ese animo a todas las competiciones, a través del escudo peñarandino. “Para mí es un orgullo poder llevarle en mi equipación. Me han apoyado desde que di el salto a la elite en 2018. Me apoyaron desde el primer momento y, a pesar de que las cosas no salieran bien al principio y las lesiones, nunca han dejado de creer en mí. Ha día de hoy lo que he conseguido también se lo debo a Peñaranda. Es un verdadero orgullo que seguiré llevando con toda la responsabilidad. Además me hace muchísima ilusión como los peñarandinos se involucran en las competiciones, sus mensajes de ánimo y como celebran ahora el éxito. Siento que llevo a Peñaranda conmigo donde compito y presumo mucho de él” afirma Lorena.

Por delante queda mucha pista y mucho camino, con objetivos bien definidos para Lorena ya que, tal y como asegura, “los retos ahora han cambiado un poco tras conseguir la marca que he conseguido, pero importante es el Campeonato de España, que es la puerta a la participación en el mundial”.

Una brillante trayectoria, con un camino previo, que a buen seguro hoy están empezando a recorrer no pocos jóvenes. A ellos Lorena Martín les manda un mensaje claro. “Les diría que disfruten mucho del proceso, que tengan los ojos abiertos siempre, que aprendan de todas las etapas y que se rodeen de gente que les puedan guiar y apoyar en sus objetivos, pero sobre todo, que nunca se rindan”.