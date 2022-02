De Galinduste a encabezar la lista del partido 'Por Un Mundo Más Justo' en Salamanca

"Mi nombre es Pablo Casado Briz, soy salmantino, músico, profesor y afiliado a 'Por Un Mundo Ma?s Justo' donde he encontrado a personas que juzgan la realidad de una manera similar a la mía", así comienza la presentación de este joven salmantino muy vinculado con Galinduste y cabeza de lista de la formación 'Por Un Mundo Más Justo', con la que concurrirá a las cercanas elecciones autonómicas de Castilla y León.

La vinculación de Pablo con Galinduste le llega a través de sus padres y de sus abuelos maternos, residentes en la actualidad en el municipio. "En verano siempre suelo pasar allí una estancia más larga", apunta Pablo, quien aprovecha para agradecer los ánimos y el apoyo que está recibiendo de amigos y conocidos, y en especial de la gente de Galinduste.

Respecto a su partido, recuerda Pablo que "lo primero que me llamó la atención de este partido fue que tienen como prioridad reducir las desigualdades entre las personas, tanto a nivel nacional como internacional. Empecé a ver sus vídeos y pude comprobar que el partido no solo tiene personas honradas con buenas intenciones, sino que además son personas formadas que trabajaban con seriedad y rigor. Decidí afiliarme para conocer el partido desde dentro y descubrí que no tienen ningún reparo en reconocer los aciertos de los demás partidos, y que defienden desde un tono conciliador y constructivo las propuestas propias".

"Somos un partido pequeño y creceremos lo que podamos, pero nunca vamos a sacrificar nuestra coherencia ni vamos a bajar la calidad de nuestro mensaje, porque eso es lo que nos define. Deseamos que a través de estas elecciones el partido se dé a conocer de manera significativa entre la población de Castilla y León. Para todas esas personas que aún no han encontrado su partido, aquí tenéis una nueva alternativa", concluye Pablo Casado Bris, cabeza de lista de 'Por Un Mundo Más Justo' por Salamanca.

Programa electoral

Cuidando nuestra sanidad: reforzaremos la Atención Primaria e innovaremos para desburocratizar los procesos de atención a los pacientes. Promoveremos la elaboración de un Plan de Salud Mental que incluya el desarrollo específico en la infancia y la adolescencia, así como la formación específica en salud mental de los médicos de Atención Primaria. Limitaremos los contratos temporales en el servicio sanitario exclusivamente a casos concretos de iniciación al mercado laboral.

Cuidando nuestra educación: optamos por un sistema educativo de calidad, gratuito e inclusivo, ampliando el presupuesto a todo el sistema educativo y dotando a todos los centros de más recursos humanos y materiales. Trabajaremos por conseguir para nuestra región centros de investigación del CSIC, como vectores de desarrollo (atracción de talento, atracción de estudiantes, celebración de congresos, etc.).Trabajaremos por la implantación en nuestra comunidad de centros de investigación de excelencia (análogos a IKREA o IKERBASQUE).

Cuidando a nuestros mayores a nuestras personas dependientes: aumentaremos el número de plazas en Centros Residenciales Públicos haciendo hincapié en el cuidado de la salud tanto física como mental. Fomentaremos los programas de lucha contra la soledad no deseada para personas mayores, y promoveremos las viviendas colaborativas (cohousing) con carácter público.

Cuidando a las personas más vulnerables: queremos aumentar las prestaciones sociales en favor de los derechos de las personas sin hogar, víctimas de trata, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión, con adicciones y las que sufren discriminación. Promoveremos el 0’7% del Presupuesto anual para la cooperacio?n al desarrollo.

Cuidando a nuestros jóvenes: trabajaremos por mejorar la calidad formativa de nuestros jóvenes para aumentar así su empleabilidad y expectativas y proyectos de futuro.

Cuidando a todas las personas migrantes: aumentaremos el número de plazas de las residencias de primera acogida y las medidas de control del correcto cumplimiento de los distintos protocolos en las mismas.

Cuidando a las personas desempleadas: impulsaremos la creación de lanzaderas de empleo con acompañamiento laboral y startups. Fomentaremos la actividad de las empresas de inserción social.

Cuidando a las familias: promoveremos una deduccio?n en el IRPF de 700 euros por hijo/a durante los dos primeros años y la puesta en marcha de medidas efectivas para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Cuidando nuestra economía: promoveremos grados de Formación Profesional encaminados a satisfacer las demandas específicas de la agricultura y ganadería y apoyando proyectos de I+D relacionados con el campo. Fomentaremos las ventanillas únicas para la creación de empresas. Impulsaremos la implementación electrónica directa para todos los trámites de la actividad empresarial.

Cuidando nuestro medio ambiente: impulsaremos la depuración de las aguas de los ríos para recuperarlos por razones ecológicas y para el disfrute (paisaje, pesca, baño, navegación, etc.) y el uso del Canal de Castilla tanto como atractivo turístico (deportivo, familiar, paisajístico, etc.) como fuente de generación de energía hidroeléctrica.

Cuidando nuestra cultura: potenciaremos las escuelas taller y asignaremos ayudas específicas encaminadas a la conservación y restauración del patrimonio artístico, cultural y natural de Castilla y León, fomentando los convenios entre la administración pública y la sociedad civil, (empresas, fundaciones, etc.).

Cuidando nuestros pueblos: impulsaremos mejoras en la infraestructura de telefonía móvil que hagan posible un uso funcional de internet en todos los pueblos de nuestra región. Promoveremos la recuperación de viviendas comunales para alquiler y la generación de energía fotovoltaica para uso local.

Cuidando la administración de justicia: dotándola de los recursos humanos y técnicos necesarios para hacerla más eficaz, ágil y adaptada al siglo XXI.

Cuidando la política, la transparencia y la participación democrática: promoveremos un pacto con medidas efectivas para la eliminación de la crispación en la Junta de Castilla y León. Propondremos la publicación de la contabilidad en tiempo real de todas las administraciones públicas. Propondremos un plan de sostenibilidad económica que reduzca la deuda pública de la Comunidad de Castilla y Léon a menos de la mitad en los próximos diez años.