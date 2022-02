El Grupo Socialista rechaza el nuevo Plan del Autobús Urbano y pide consenso con los vecinos

El el concejal del PSOE, José María Collados, se ha referido este jueves al Plan Director del Autobús Urbano de Salamanca que, en su opinión "es totalmente erróneo por varios motivos".

En este sentido, explicaba que "desde hace años el bus se organiza con todas las zonas hacia el centro y hospitales, tenemos dos líneas distintas desde Tejares, desde Garrido, desde San José... y por eso pedíamos una línea nueva que fuera a hospitales, sin destrozar la anterior, porque la línea 2 (Pizarrales) es muy utilizada y funciona bien". Sin embargo, según el nuevo plan, "para ir a Puerta Zamora ahora tardamos 5 o 10 minutos y a partir de ahora serán 30 o 40 minutos".

Collados argumenta que "se deja de usar el bus por dos motivos, porque no te lleva al sitio o te lleva y te hace un recorrido que no te interesa, por eso el nocturno no se utiliza, porque si para ir a Pizarrales tardas una hora y pico, llegas antes si vas andando".

"Estamos en otros tiempos, si tienes que reunirte 20 veces con los vecinos, lo haces, que no estás aquí para pasar el rato", concluía, al tiempo que señalaba también la responsabiliad de Ciudadanos que "están de compadreo total, es lamentable lo que está pasando".

Por su parte, el portavoz municipal del Grupo Socialista, José Luis Mateos, subrayaba que la propuesta "adolece por falta de consenso ciudadano, da la espalda a los vecinos, y no hay consenso con los políticos".

Fotos de David Sañudo