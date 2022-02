¿Tienes anuptafobia? Estos son sus síntomas

La anuptafobia es la fobia o el miedo persistente a quedarse soltero, a no tener pareja. Un temor que parece lejano pero que cada vez sufren más personas, tanto hombres como mujeres, y que según los expertos se concentra más en aquellas personas que se encuentran entre los 30 y 40 años de edad.

Según los expertos, algunas de las causas que suelen presentar las personas que padecen anuptofobia son la presión social (el ver como la gente a tu alrededor tiene pareja o las preguntas que te hacen de por qué no la tienes) o la dependencia emocional por otras personas.

Sin embargo, es importante destacar que no es lo mismo la anuptafobia que el deseo de tener pareja. Una persona con anuptofobia es incapaz de estar bien sin tener pareja, para ella es una necesidad y no disfruta de otros momentos de la vida por ello; mientras que hay personas que desean tener pareja, pero el hecho de no tenerla, no les impide disfrutar de otras cosas.

Por otro lado, las personas que tienen pareja también pueden experimentar esta fobia, ocurre cuando les invade el miedo de perder a esa persona y se imaginan tener que estar solteros.

Algunos síntomas

- Envidiar a personas o a parejas

- La obsesión por encontrar pareja

- Pensamientos obsesivos o recurrentes

- Tener miedo a la soledad

- Baja autoestima

- Salir de una relación y empezar otra (persona que no sabe estar sola)

- Ansiedad

- Aceptar cualquier persona por el hecho de no estar solos

La edad con más opciones para encontrar pareja en Salamanca

Hace unas semanas se dio a conocer la estadística publicada en el blog de SugarDaters, una página para encontrar pareja y que hace una interpretación de los datos oficiales del INE. Según los datos, por cada mujer salmantina con 36 años de edad sin pareja, hay 1,32 solteros. En el caso de los hombres la edad cambia considerablemente. Por cada salamantino soltero de 63 años hay 1,51 mujeres sin pareja.

