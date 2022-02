Los solteros y las solteras contra San Valentín

Me adelanto al día de San Valentín ¿Será por razones comerciales, para que no se les olvide?

San Valentín ha dado lugar a muchas leyendas, dicen que fue sacerdote y mártir en el siglo III. Lo mandó matar el emperador romano, porque casaba, en secreto, a los soldados. Y en emperador había prohibido esos casamientos porque era más probable que fueran malos soldados si se casaban. (O sea, lo mismo que acabó haciendo la Iglesia Católica con el divorcio de los sacerdotes).¿Necesitará la Iglesia un nuevo San Valentín y acabará de paso con la escasez de curas?

¿Hacía San Valentín estas cosas por razones románticas o para que los soldaos no murieran en pecado mortal? ¿Puede Dios condenar al infierno para siempre si hay relaciones prematrimoniales? ¿O ha dejado esto de ser verdad ?

A mí un cura tan romántico, me cae bien. Claro que usted puede pensar lo contrario, como otros.

Hace muchos años, recibí una carta muy correcta y muy formal pidiéndome que inaugurara dando una conferencia en la celebración anual que celebraba la Asociación “Solteralia”. Era la primea vez que supe de ella. Me mandaron folletos por los que pude conocer que:

a) Renegaban de San Valentín. Y tenían otro santo de referencia, que lamentablemente no recuerdo.

b) Criticaban las presiones sociales y las costumbres que fomentaban el casamiento, la familia, los muchos hijos, etc., dejando en mal lugar a los solteros y solteras (estas para ser beatas)

c) Criticaban a Hacienda, porque, aseguraban, les maltrataba.

d) Criticaban el matrimonio, con cierta hostilidad hacia las personas casas (hostilidad recíproca, decían).

Como me dieron libertad para elegir el tema de la conferencia, le puse el siguiente título, si mal no recuerdo:

“Costumbres y convenciones sociales que pueden crear malestar a los personas”

No conservo el texto, entonces no habían ordenadores, pero recuerdo bien que les deje claro que me parecía bien su decisión de permanecer solteros o solteras, si era su deseo. Hoy con el tema de la diversidad, me hubiera resultado más fácil defender esta idea.

También defendí que no me parecía justo que la moral sexual de una religión concreta no podía imponer a las personas no creyentes, ni a los ciudadanos en cuanto tales, que paras tener relaciones había que esperar al matrimonio; que cada persona debía sentirse libre, salvo que hiciera daño a otra persona.

Lo aconsejable, les propuse es :

a. Tener autonomía y saberse dueño de su biografía sexual amorosa. Ser auténtico.

b. Que haya condiciones sociales y personales para la libertad de casarse o no casarse, etc.

c. Tener ética sexual y amorosa.

d. Tolerar y respetar a la personas solteras y casadas, etc.

“Ser una persona auténtica, libre, ética y respetuosa con los demás”

También nos parece bien quienes quieran celebrar San Valentín o el santo que más se ajuste su vida.

Además, al comercio, le vendrá bien, en tiempos de pandemia. Los comerciantes, en su derecho están, son muy devotos de un santo así.