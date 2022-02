"Quienes han sido el problema, no pueden ser la solución", afirma Olona aludiendo a PP, Cs y PSOE

"La bandera nacional es la única que nos hace a todos iguales, allá donde estemos". De esta manera empezaba su discurso en la plaza del Ángel la portavoz en el Congreso de Vox, Macarena Olona, rodeada de un nutrido grupo de seguidores.

Respecto a las posibilidades electorales de su partido se mostraba optimista para "poder traer a Castilla y Léon el auténtico cambio que merece, poder poner fin a más de 30 años de un gobierno popular que es una cara de la misma moneda donde se encuenta al Partido Socialista".

La crítica a esas formaciones y a Ciudadanos aumentó al mecionar que "fue una tortura ver el debate en televisión, era escuchar más de lo mismo, se reprochaban mutuamente problemas como la despoblación o la falta de servicios públicos de calidad...pero si habéis estado gobernando en Castilla y Léon en España en las últimas décadas, sois los auténticos culpables de la situación de desesperanza y de abandono, quienes han sido parte del problema no pueden ser la solución".

Por otra parte, aseguraba que "la distancia entre la calle y la casa política es cada vez mayor, por eso no saben ni por donde les hemos venido". Así, se refería al crecimiento de Vox como la "marea verde" y se dirigía a los presentes en estos términos: "somos uno de los vuestros, es el secreto de Vox, haber llevado a las instituciones la voz del pueblo sin maquillaje, sin politiqueo, de manera clara y con educación por supuesto".

Finalmente, explicaba que había visitado el barrio de Puente Ladrillo, "donde la Junta, de manera tapada, ha proyectado un centro de Menas (Menores Extranjeros No Acompañados), de tapadillo, 680.000 euros que todos vosotros vais a pagar".

Olona indicaba que es proyecto "a los vecinos no les hace ninguna gracia, después de lo que vemos en otras ciudades", y argumentaba que "en Madrid en la Casa de Cultura, tras ubicarse allí el centro de Menas, la delincuencia aumentó un 600%". Por eso concluía que hay "una evidente vinculación entre delincuencia e inmigración ilegal, no es una cuestión de raza, de nacionalidad, no les permitáis que os llamen racistas, tiene que ver con la cultura y el arraigo, mi cultura establece que yo como mujer soy igual al hombre y no tengo porque cubrir ninguna parte de cuerpo porque se me vaya a considerar indecorosa, toda persona tiene derecho a meterse en la cama con quien le de gana, sin que haya ningún tipo de discriminación".