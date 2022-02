De la Nava abre la puerta a su renovación en Unionistas: "Llevo aquí cinco años y ojalá sean muchos más"

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, ha dejado la puerta abierta a su renovación con el club charro de cara a la próxima temporada, mientras que también ha dicho que "confía" en poder viajar a León para el partido contra la Cultural tras sufrir molestias físicas.

Problema físico: "Estoy contento, la verdad que dentro de lo malo sí que lo hubiese firmado. Es poca cosa y espero que se recupere bien para en unos días estar al 100%".

Qué siente en el campo: "No noto ningún pinchazo, pero a raíz de marcar el primer gol sí que siento una molestias en el isquio y le dije al míster que calentase alguien por si acaso. Luego me fui probando y veía que me iba a más y que podría llegar a romperme. Fue una decisión acertada".

Susto en la afición al verle en el césped: "No me di cuenta. Estaba pendiente la lesión, pero luego vi que la afición me animaba y coreaba mi nombre. Se lo agradezco mucho porque sé todo lo que nos apoyan y es una suerte tenerles en el Reina".

Año marcado por las molestias: "Estoy bien mentalmente. A principio de temporada estaba algo peor al ver que tenía molestias en la espalda, pero esto lo he vivido ya y sé que es una lesión muscular, así que estoy tranquilo. No me ha tocado nada grave y ojalá sea la última".

Va a estar en León: "Confío en que sí. Todavía no estoy entrenando con el equipo, pero tengo buenas sensaciones. No puedo asegurar que vaya a estar o que no. El sábado veré si puedo entrar con el grupo y tomaremos una decisión".

Cultural Leonesa: "Han tenido un año con cambio de entrenador, pero son una plantilla top de nuestra categoría y nos lo van a poner muy difícil. Estamos demostrando que competimos contra cualquiera y el año pasado pudimos ganar allí y esperamos repetirlo. Ellos se encuentran en buena dinámica y nosotros vamos confiados de sacar un buen resultado en el Reino de León".

El gol se resiste: "Se está hablando ya mucho, pero intento hacer mi trabajo. Me gustaría marcar porque tengo ganas, aunque estoy contento mientras el equipo gane y sigamos arriba. Prefiero estar ahí todo el año y que se resista el gol".

Es de la opinión del playoff de Íñigo o la salvación de Mori: "Yo soy de la del míster. He vivido mucho en el mundo fútbol y creo que no nos tenemos que volver locos. No vamos a renunciar a nada, pero tenemos que saber lo que somos y si se logra la permanencia ya veremos. Quedan muchos partidos aún".

Toni dice que cree que el club y él deben ir de la mano: "Al final se habla más de lo debido porque todavía no hemos comentado nada y tenemos que centrarnos en la temporada. Ya se verá. Lo considero mi casa y he estado cinco años aquí muy bien y ojalá que esto continúe. No es momento de hablar de renovaciones".

Qué necesitaría para seguir: "Ver todo, el proyecto, la categoría en la que estamos... y por eso es muy pronto. Ojalá que pueda seguir, pero está todo en el aire y hay muchas incógnitas. Si todo es como estos años, yo estaré encantado".

Cree que se va a quedar: "Confío en que sí, pero son cosas que ahora veo lejanas. Llevo aquí cinco años y ojalá sean muchos más".