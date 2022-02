Uxío: "Muchos de mis amigos me dicen que me cambié de equipo para volver al Helmántico"

Uxío da Pena, exjugador del Salamanca UDS y actualmente en las filas del Arenteiro, volverá al Helmántico este fin de semana para medirse a su antiguo equipo después de haberlo hecho en el inicio de Liga con el Bergantiños.

Segunda vuelta a casa: "Me lo tomo entre risas. Muchos de mis amigos me dicen que me cambié de equipo para volver al Helmántico. Estoy muy ilusionado de pisar otra vez el campo que me lo dio todo y también por reecontrarme con la afición y mis compañeros".

Qué hubiera pensado si le dicen esto: "Que algo muy bueno tuvo que pasar para cambiar de equipo y tener la oportunidad de volver. He tenido suerte por haber llamado la atención del Arenteiro y recalar aquí. Es un club que hace las cosas muy bien desde hace mucho tiempo".

El Salamanca ha cambiado de hace meses a ahora: "Como seguidor y compañero de mucha gente que está ahí, me fastidia su situación. He visto bastantes partidos y creo que el fútbol les debe muchos puntos. Seguro que les vuelven y lo han hecho mejor que lo que marca la clasificación".

Comentarios de la gente hacia él: "La afición me escribe mucho por redes sociales y me dicen que se alegran porque vuelva. Con los compañeros aún no he hablado mucho todavía, pero están igual. El Salamanca tiene dos partidos pendientes y necesitan ganar para meterse en la lucha por la salvación".

Su cambio de aires: "Estaba muy cómodo en Carballo, pero te llama un club como el Arenteiro, que ya estuvo interesado por mí en verano, y desde el primer momento me hicieron sentir importante en el proyecto. Es una buena herramienta para volverme a engancharme al fútbol".

Sus primeros partidos en el Arenteiro: "Muy bien. Encajo en la estructura que quiere el entrenador, es un equipo que hace una presión alta, es intenso y eso nos beneficia a los delanteros al ir con dos arriba. Más allá de cómo jugamos, lo mejor es que me siento importante".

Tanto al Ceares en su segundo choque: "En el Bergantiños tenía un papel más secundario de cara a puerta, jugaba muchas veces alejado del área y era yo el que asistía, no el que finalizaba. Ahora es algo totalmente diferente y más parecido a lo que hice en el Salamanca el primer año. Ahí es cómo me hago importante".

Gol en el Helmántico: "Siempre prefiero meter gol, pero está claro que si lo hago no lo voy a celebrar. Tengo respeto a la gente".

Lesiones: "Es algo en lo que ya insistía el segundo año en el Salamanca después de que se fichara a Madrigal y el Puma. No logré coger ritmo de competición, pero ahora en Carballo he tenido molestias por el césped. En Carballino espero que todo vaya a mejor".

Cómo puede mejorar el club charro: "Es triste ver que siempre estamos en boca de toda España, pero no en el plano deportivo, sino en las cosas extradeportivas. La solución no se sabe. Lovato es inteligente y si la supiera, lo cambiaría. Hay que ser positivos y pensar que un año se engancharán varios buenos resultados para ir subiendo de categoría".