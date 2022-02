Toni García y De la Nava: "Hablar de Carlos es hablar de Unionistas. No creo que haya problema para su renovación"

Toni García, director deportivo de Unionistas, ha tratado todos los temas de actualidad del club en la presentación de Piña, Iago y Pedraza, los fichajes de invierno. Mientras, el encargado de la parcela deportiva ha hablado sobre si ocupará la ficha libre y especialmente de las futuras renovaciones.

Íñigo Piña

Salida del Zamora: “Fueron unos días bastante complicados para mí. Entendí que mi situación allí había acabado y a raíz de unas conversaciones con el club decidimos que lo mejor era finalizar la relación. El tema se alargó porque necesitaban encontrar a otro chico en mi lugar. Se han dicho muchas cosas en prensa, pero estoy muy agradecido al Zamora”.

Lo jugaba todo: “No tenga ninguna pega hacia ellos, pero sí que ha sido una decisión más mía de manera personal. Ellos no lo veían con buenos ojos y al final nos entendimos”.

Unionistas: “Desde que llegué aquí me pusieron las cosas muy fáciles y te echan un cable en todo. Es una gran oportunidad y voy a intentar devolver toda la confianza que se ha depositado en mí”.

Cambio de pelear el descenso al playoff: “Quedan muchos partidos y hay que mantener los pies en el suelo. Es mejor cerrar objetivos y luego ya iremos viendo. Me llamó todo el mundo al llegar y vi que no era normal, es algo muy familiar”.

Afición: “El día que jugamos el Zamora – Unionistas me quedé un rato observando a la grada y miraba cómo apoyaban a sus jugadores. Es increíble”.

Ramiro Mayor: “Hay muchos futbolistas que pueden jugar ahí, pero hacia él solo tengo palabras de elogio. Es un tipo increíble y me ha puesto las cosas muy fáciles”.

Iago de Souza

Llegada al equipo: “El año pasado salí del Burgos después de subir, luego me fui a Brasil y no pude volver por el visado de trabajo. Me firmó el Rayo Majadahonda y he venido con la ilusión de jugar muchos minutos. Me gusta la afición y la ciudad”.

Velocidad: “Juego por las dos bandas y estoy aquí para ayudar al míster. El equipo es muy bueno y tengo la intención de jugar”.

Crear expectación: “Estuve mucho tiempo sin jugar y al principio me costó un poco, pero poco a poco voy mejorando. Quedan muchas cosas buenas por vivir”.

Alfredo Pedraza

Fichaje: “Las expectativas son muy buenas y muy altas. Vengo de no tener muchos minutos en el Sanse, pero vi lo que es este club cuando jugué aquí. La de Unionistas es de las mejores aficiones de Primera RFEF”.

Alucinado al llegar al club: “Es lo que dice Piña, firmas aquí y te llama todo el mundo, algo que no suele ser normal y me sorprendió. Llevo una semana, aunque me siento bien y con ganas de debutar”.

Perfil polivalente: “Toda mi vida he sido mediocentro, pero en mi último año de juvenil me pusieron de central y ahí me he quedado. Me siento cómodo en ambas”.

Toni García

Ficha libre: “Creo que el mercado está para los jugadores que no tengan equipo antes del cierre de mercado y Unionistas siempre tiene que estar atento a los posibles jugadores de nuestro mercado. Si vemos que hay una oportunidad de mejorar, aunque es difícil porque el nivel de la plantilla es alto, no lo vamos a dudar e intentaremos incoporar. Lo que vemos en el mercado no mejora la plantilla”.

Roig: “Es un tema personal y siempre vamos a respetar su opinión. Le daremos tiempo”.

Plantilla de playoff: “Te lo diré el 30 de junio. Como dice mi madre, todos mis hijos son muy guapos y yo digo que mi plantilla es la mejor”.

Renovaciones: “Estamos a 9 de febrero e invito a estar tranquilos todos. Las renovaciones de este año se hicieron en finales de junio o principio de julio. La gente no tiene que estar preocupada y los tiempos los marcamos bastante bien desde la dirección deportiva. Prefiero hablar más de que nadie se alborote y en el vestuario debe existir un equilibrio. El primer objetivo es la permanencia”.

Escaparate: “Cuando llegue ese momento, hablaremos. Ahora estamos donde estamos y nos faltan seis o siete puntos para la permanencia. No hay que poner otras miras”.

De la Nava: “Hablar de Carlos es hablar de Unionistas. El club y él tienen que ir de la mano y no creo que haya problema para su renovación, pero no hemos hablado con nadie. No quiero desviar la atención y crear mal ambiente. No va a haber ningún tipo de problema”.