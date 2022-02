"Veo que nadie más que Mañueco ha presentado un programa para Castilla y León"

Jaime de Olano, vicesecretario nacional de Participación del Partido Popular, participó este martes en un encuentro con alcaldes de la provincia de Salamanca y afiliados populares en Alba de Tormes. Junto a Olano, participaron en este encuentro también Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, o la número dos por Salamanca, Carmen Sánchez Bellota.

"Los castellanoleoneses os jugáis vuestro futuro. Os jugáis que Mañueco gobierne sin ataduras. Os jugáis mucho. Tenéis que pelear contra el sectarismo que impone el PSOE. Salamanca ", señalaba el vicesecretario nacional de Participación del PP.

Al igual que previamente había hecho durante su turno de palabra el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, Jaime de Olano también llamó a los votantes populares a movilizarse para votar el 13 de febrero.

"Mucho cuidado con no sacar un buen resultado y que no gobierne Mañueco. En Castilla y León veo que nadie más que Mañueco ha presentado un programa para la comunidad. Los demás se presentan a que los populares no saquen un buen resultado. Mañueco tiene un programa de gobierno para todos los castellanoleoneses. Apuesta por bajar impuestos, ayudar a los autónomos, a los ganaderos, a quienes se establecen en las zonas rurales. Con ese programa debemos ir con orgullo a presentarlo a nuestros vecinos. Os merecéis un presidente de aquí que trabaje por vosotros", concluía Jaime de Olano.