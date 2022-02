Maristas celebra el Día de Internet Segura

El colegio Marista Champagnat ha participado en los talleres que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para hacer conscientes a los alumnos de la importancia de tener una internet segura.

El 8 de febrero de 2022 se celebra en todo el mundo el Día de Internet Segura o Safer Internet Day #SID2022, bajo el lema en esta edición ‘Juntos por una Internet mejor (Together for a better internet)’. Se trata de un evento promovido por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, que se celebra cada mes de febrero con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de la tecnología, especialmente entre niños y jóvenes.