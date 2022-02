La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca insiste en las necesidades del Hospital “Virgen del Castañar”

El colectivo pide que las promesas hechas en esta campaña electoral sobre la sanidad en la comarca no queden en agua de borrajas.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca ha emitido una nota de prensa en que pide a los partidos electorales que las promesas de estos días sobre el hospital bejarano no tapen la realidad. Según el colectivo sanitario “la memoria no debería traicionarnos. Más de dos décadas desmantelando el hospital: recorte de camas de hospitalización, desaparición del paritorio, la cocina, la lavandería, los archivos y el laboratorio. Y el cierre en plena pandemia, que logramos revertir a base de tesón, tensión, firmas, manifestaciones y lucha contra las mentiras, los engaños, las tretas, la desfachatez y el juego sucio de la Junta de Castilla y León y de la Gerencia.”

La Plataforma denuncia que el quirófano está infrautilizado: “se ha pasado de realizar cirugías de hernias, varices, juanetes y otras afecciones óseas, fistulas, fimosis y vasectomías, etc., a dejarlo únicamente en operaciones de cataratas. Y desde hace 7 meses está cerrado” asegura el colectivo.

Otro problema que señala el comunicado es que las ecografías hace apenas dos años funcionaban dos días por semana y, sin embargo, desde hace un año, “solo se realizan una vez y desde hace casi dos meses no se hacen en Béjar”. A todo esto, añaden el cierre paulatino de los consultorios rurales en una zona donde existen pueblos que hace meses que no ven al médico.

Sobre la planta de hospitalización, la cual volvió a ponerse en funcionamiento tras la "Marcha Blanca"en la que participaron más de 2000 personas, el colectivo denuncia que “funciona a medio gas y no existe el tan cacareado hospital de día.”

Sobre las promesas de convertir el “Virgen del castañar” en un Hospital Pluricomarcal, la Plataforma sanitaria cree que “puede ser una realidad con voluntad y pequeñas obras estructurales. Y, de nuevo, los datos nos dan la razón: la Junta de Castilla y León recorto en sanidad 4.000 millones de euros. Suficiente para construir: 3 hospitales, 30 centros de salud, adquirir equipamiento moderno y pagar el sueldo durante 10 años a 1.696 especialistas, 1.889 [email protected] y 4.000 trabajadores más. A más recortes, mas enfermedad y más muertes.”

Finalmente, el comunicado de la Plataforma estima que en estas próximas elecciones “existe la posibilidad de cambiar las cosas. Hay que votar con consciencia y con conciencia por una sanidad pública, igualitaria, resolutiva y cercana. Que no nos vuelvan a engañar, aunque sigan mintiendo” concluye en su comunicado la Plataforma sanitaria.