Carmen Calvo: “Con 35 años de gobierno, que ya son más que suficientes, el PP no acaba de comprender el papel de las mujeres”

“Estoy aquí por algo que me preocupa profundamente como mujer, ciudadana de una democracia como la nuestra. Resulta muy difícil entender cómo con 35 años de gobierno, que son ya más que suficientes para demostrar qué piensas y para saber qué tienes que hacer, y no hacer, en tu tierra”, el PP “no ha acabado de comprender el papel de las mujeres”. Así inició su comparecencia ante los medios de comunicación la diputada del PSOE y exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, en su visita este martes Salamanca para apoyar a los candidatos socialistas por Salamanca a las Cortes de Castilla y León, y en una jornada en la que se ha hablado mucho de igualdad entre hombres y mujeres. Tras su visita matinal a Ledesma, en la que ha compartido acto con alcaldes y concejales socialistas de la comarca, así como vecinos de la villa, por la tarde ha mantenido un encuentro con mujeres representativas de la sociedad salmantina.

“Los políticos de la derecha no lo entienden, les resulta más fácil dejarse llevar por los estereotipos establecidos y los roles superados” y obviar “la gran potencia de participación y empoderamiento que tenemos las mujeres, y que supone una gran riqueza política para ese momento”. Añadiendo que “no se entiende que en esta tierra todavía no haya habido políticas, estructuras y un trabajo al servicio de la Igualdad entre hombres y mujeres”.

Tudanca forma parte de un partido que se denomina “tan socialista como feminista,” que apuesta por la Igualdad entre hombres y mujeres indicó, tras llamar al voto a todas aquellas mujeres progresistas para que voten al PSOE, tal y como lo hicieron ya en las pasadas elecciones porque, “somos, la única opción que cree en la Igualdad”.

"Hay encuestas que dicen que las mujeres siguen votando mucho más a la izquierda que a la derecha, y el fascismo organizado en Vox tiene muchas menos votantes”. “Esta es una realidad, y está ahí porque las mujeres seguimos demandando y esperando muchas cosas y respuestas de la agenda política, y que forman parte de la gran tarea que queda por hacer”, apuntó.

“Donde no hay mujeres es dificilísimo que podamos promover la actividad económica, demográfica” y, por lo tanto, tener “futuro”. “No se puede alargar mucho más lo que las mujeres de Salamanca y Castilla y León esperan que sea el futuro político”, ha subrayado. Carmen Calvo ha hecho una advertencia a los que no entiendan que “no hay día, ni fecha, incluidas las significativas para nosotras, donde las mujeres no nos levantemos en cualquier lugar del planeta. Ojo avizor a quien no entienda esto, y la derecha no lo está entendiendo”. “Vox, negando la violencia de género niega la peor cara de la desigualdad, y el PP tiene una posición absolutamente débil para frenar ese discurso”, subrayó.

Carmen Calvo también apuntó que estas son unas “elecciones que ha provocado el PP para resolverle a Casado sus problemas, y sin embargo las urnas lo que tienen es que resolver problemas estructurales y nuevos de Castilla y León, y entre esos están claramente las respuestas a las mujeres”.

También habló sobre los fondos europeos, apuntando que “hasta el año 2026 hay que hacer un esfuerzo de transformación”, constituyendo “una oportunidad extraordinaria” para Castilla y León.

Anima a los hombres "demócratas" a levantarse de debates donde no haya mujeres

Cuestionada sobre si echa de menos a más mujeres que secunden la propuesta de su sucesora en el cargo, Nadia Calviño, de no ha acudir a actos donde ella sea la única mujer, ha respondido: "Las echo de parte de los hombres". "Cuando vayan a un sitio a debatir, a hablar, a decidir, cuando no haya mujeres, los hombres demócratas, los hombres verdaderamente valiosos, se levantan y dicen: Yo no estoy en ningún lugar donde no hay mujeres porque esta no es la realidad", ha incidido.

"Son los hombres los que tienen que decir: Yo no voy a un acto donde no hay mujeres. Es así. Nosotras no podemos cargar con la carga de la prueba", ha añadido.

Por su parte, la senadora socialista Elena Diego, señaló que “toca hablar de igualdad con las letras en mayúsculas, y nos toca a los que realmente creemos en ella”. “Estamos tan orgullosas y orgullosos de esta bandera en la que llevamos trabajando tantos años que nadie nos la puede quitar ni negra. Estamos ante una situación muy complicada, en la lucha por la igualdad el próximo 13 de febrero pueden pasar dos cosas, que sigamos avanzando en derechos o que retrocedamos mucho”. “Si no hay un gobierno feminista, las cosas para las mujeres se nos va a poner muy mal”.

En similares términos se manifestó Rosa Rubio, número dos de la lista del PSOE por Salamanca. “El 13F hay un antes y un después en igualdad en Castilla y León. O una Castilla y León en blanco y negro, con PP y Vox, o una Castilla y León en igualdad, con voz y espacio propio, con el PSOE y con Luis Tudanca a la cabeza. No tenemos que imaginar lo que sucederá el 14 de febrero si PP y Vox suman”. En contraposición, añadió, “las políticas de igualdad marcarán nuestra agenda política”.

FOTOS: Vanesa Martins