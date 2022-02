Se murió un amigo

En una entrevista le pregunté: ¿En qué deberíamos cambiar los castellanos, Vidal?

"Pienso que debemos abandonar los viejos modos de desconfianza, los prejuicios ramplones, la envidia. Y tenemos que mirar hacia adelante con sentido de iniciativa, de construir en vez de no dejar construir, de constancia, de solidaridad. Tenemos que olvidar los orgullos trasnochados. Debemos olvidarnos del trapicheo y trabajar con seriedad, con honradez, aumentando esfuerzos y no malgastándolos en enfrentamientos personales. La unión es fundamental para lograr algo. Y Castilla y León unidos pueden lograr mucho, porque hay materia prima".

¡Amén, amigo Vidal!... Ya quisieran tener todos los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones del día 13 en sus programas de actuaciones estas propuestas que tú haces y hacías hace muchos años- Pero mucho me temo; que con “esta gente”… además de no poder ser, será imposible.

Y te has muerto Vidal. (Ver foto). Como ser humano te has muerto hace unos días pero siempre quedará (en lo que me quede de vida), pues somos quintos de 87 años de edad y amigos, (Ver foto), tú recuerdo de cuando íbamos a la escuela que “dirigía con mano firme, tu padre el maestro Don Vidal, allá en el pueblecito de Villaflores, donde el mío era el médico Don Anselmo. Teníamos 5 años de edad y comenzábamos una nueva y larga vida. Hicimos después el examen de Bachillerato juntos y me ayudaste una “miaja” con alguna pregunta en el viejo Instituto de 'Fray Luis de León' de grato recuerdo y aprobamos a la primera. El destino hizo, que cuando ya contabas con 13 años, tú querido padre tuvo que buscar otros horizontes para vuestra numerosa familia. Era el año de -1947- cuando recalasteis en Barcelona. Desde entontes, nuestro contacto y amistad fue intermitente; tal como el Río Guadiana… que aparece y desaparece… pues recuerda que nos volvimos a ver en la propia Barcelona en los años-60-61 donde yo también recalé para estar una temporada haciendo prácticas en una importante compañía de seguros. Tanto tú, como la querida familia de tus padres y hermanas fuisteis “la tabla de salvación” de aquel ser que andaba desorientado y con poco rumbo fijo… ¡Yo!

Vuestro comportamiento conmigo fue excepcional en todos los aspectos. Más tarde volvimos a jugar al “Guadiana”; cuando habían pasado muchos años y ya vivíais en Valladolid y tuvimos más cercanía hasta el punto de que hicimos un “pacto de amigos” con la Parcela que yo tenía en Villaflores y os quedasteis con una parte importante de ella para edificar y estar de vecinos. Lamentablemente nunca edificasteis. Nunca os pregunté tampoco el ¿Por qué? y la parcela continua solitaria. Nos veíamos en las fiestas de Villaflores y en algún acto puntual. Pero no puedo menos que contar algo que sucedió cuando murió nuestro hijo-Javier “Javi” a los 27 años de edad. “Cuando fuisteis a repartir con nosotros sus cenizas en los “Cinco Caminos. Cercanos a “Los Pinares”; al terminar el acto, os llevasteis con vosotros la urna que había contenido sus cenizas. Y siempre… siempre ha estado con vosotros”. También nuestro agradecimiento y amistad.

Pero aunque sea en poco espacio, quiero contar, amigo Vidal algo de tú vida profesional que fue pródiga en actuaciones variadas, serias, y otras tantas divertidas pero siempre correctas. Terminado el-Bachillerato-, estudias “para” -Aparejador- y te licenciaste en Arquitectura en 1964. Luego en 1967 lo hiciste con oposición al cuerpo de Arquitectos de Hacienda Pública, y un día… en Barcelona “encontraste” a una muchachita de Valladolid, te casaste y tuviste cinco hijos…

Te reprocho personalmente; que no ¡plantaste un árbol en la Parcela de Villaflores! Sin embargo dejaste tras de ti: “Una Iglesia evangélica en Amposta (Tarragona), un hotel de carácter montañés, en Santillana del Mar (Santander), tuviste parte en el complejo aduanero La Junquera y en la Aduana Marítima de Palamós (Gerona) y más y más…

Siempre consideraste que la profesión periodística tiene una dimensión humanística impresionante, así que participaste como Corresponsal de El Adelanto y escribiste reportajes en un viaje que realizaste a Oriente Medio, Atenas, Egipto, Jerusalén, Beirut, Estambul. También “tocaste” crónicas de actualidad; Salvador Dalí, Xavier Cugat, Joaquín Blume, Santiago Martín El Viti, Sánchez Paraíso, García Bernal y muchos más. En Radio también hablaste largo y tendido; Radio Juventud, Radio Nacional de España, Aurora Bautista, Guillermo Díaz Plaja, Adolfo Marsillach toreros y deportistas”.

En 1959 se fundó el Hogar Castellano Leonés en Barcelona por un grupo en que estabas de ocho o diez personas entusiastas y allí: “Se compartían ilusiones y se desterraban las soledades de la emigración”… palabras tuyas amigo Vidal.

Hay más, mucho más, cosas que realizaste en tú larga vida; pero tenernos que terminar querido amigo. No quiero hacerlo sin recordarte algo que me dijiste en su momento: “Pero lo que recuerdo con verdadera emoción es el Reportaje que hice en el año de 1954 sobre la llegada del barco “SEMIRAMIS” al puerto de Barcelona. En el volvían repatriados desde Rusia unos 300 españoles. Entre ellos, cuatro salmantinos”. Allí viví escenas inolvidables.

Jo… amigo Vidal. Te has muerto y no sabes lo mucho que lo siento. Pues eso.