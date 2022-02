Unionistas vuelve a los entrenamientos pendiente de las molestias musculares de Carlos de la Nava

El capitán, que el domingo se retiraba del encuentro a los 14 minutos, no ha trabajado hoy con el resto de compañeros

Tras su brillante victoria ante el Talavera por 4 a 1, la plantilla de Unionistas ha retomado la actividad este lunes por la mañana, en el campo Reina Sofía, con la habitual sesión de recuperación, marcada por las sonrisas y un buen ambiente, debido al citado triunfo del domingo.

La principal novedad ha sido la presencia de Carlos de la Nava, que no ha estado con el grupo debido a sus molestias musculares. Recordamos que en el último encuentro pedía el cambio a los 16 minutos, debido a esa lesión. "Tenía unas sensaciones malas en el isquio", explicaba el futbolista tras el partido en Radio Salamanca.

No obstante, el entrenador, Dani Mori, aclaraba que esa sustitución "fue por precaución" y para evita que se rompiese "en un sprint". "Creemos que no es grave. Es un jugador que nos da mucho y parece que no es tanto el problema", añadía.

Fotos de Vanesa Martins