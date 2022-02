El campeonato provincial de ajedrez reúne a 55 jóvenes

Apasionante mañana ajedrecística la vivida este fin de semana en el Casino de Salamanca con la celebración del campeonato provincial de ajedrez por edades batiéndose un récord de participación: 55 jóvenes jugadores federados han expuesto todo su talento frente a los tableros.

Hay que resaltar el gran nivel de juego desarrollado y la igualdad imperante en varias de las categorías, en las que ha tenido que decidirse el campeón aplicando los sistemas de desempate.

Los campeones provinciales han sido los siguientes: en categoría sub 8 Indira Escribano Martín, en sub 10 Miguel Martín López , en sub 12 Manuel Carbonell Marino, en sub 14 Manuel Alcubierre Rodríguez, en sub 16 Pedro Sánchez Elena y en sub 18 Lucía Sánchez Elena.