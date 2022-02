Dani Mori: "Esta afición gana partidos"

Dani Mori, técnico de Unionistas, ha analizado el partido de los suyos frente al Talavera al término del mismo ante los medios de comunicación.

4-1: "Estamos muy contentos y sabíamos que venía un equipo con dos victorias seguidas. Cea es un entrenador que siempre te hace sacar lo mejor de ti. Los jugadores han gestionado todo muy bien. La grada disfrutó y disfrutamos todos. Hemos interpretado muy bien el partido a nivel defensivo. Los dos medios me traen loco de lo que han hecho hoy".

En casa: "Es el sitio en el que entrenamos cada día. Estamos muy bien y con nuestra afición esto es una maravilla. En casa tenemos que hacer un muro. Es la comunión que pedíamos y esta afición gana partidos".

Horario: "Me importa más por nuestros aficionados. El resto me da igual".

Lesión de De la Nava: "Fue por precaución. Creemos que no es grave. Decía que igual se rompía en un sprint. Es un jugador que nos da mucho y parece que no es tanto el problema".

Iago: "Lo hizo bien y tiene un gran arranque. Está trabajando".

Playoff: "Nosotros vamos a seguir igual. Los jugadores tienen ilusión de mirar hacia arriba, igual que la afición o vosotros (la prensa). Peores cosas he visto y debemos ir día a día. Ya se lo recordaré a Íñigo y compañía".

Jugadores

Íñigo Muñoz: "En casa nos estamos haciendo fuertes y los puntos que saquemos son importantes. Nos queda hacer lo mismo fuera de casa. Hoy me ha salido un buen partido, pero me veo mejor por la izquierda y en la derecha estoy más limitado. Los tres goles que he metido han sido contra el Talavera. Estoy muy contento y a los jugadores nos gusta meter goles, aunque darlos también. Es oro puro para la cabeza porque a veces te pasa malas jugadas. Da una energía superior. Creo que el playoff es el objetivo que nos tenemos que marcar. Tener tantos puntos a estas alturas no es casualidad".

Góngora: "Fueron mejores que nosotros en todo momento y han tenido la fortuna de meter la primera que tuvieron. Son fuertes como locales. Toca levantarse y seguir. La gente anima y apoya como siempre. Veo muy cambiado todo y de locales son de los mejores. Son difíciles de parar y metieron casi todas las que han intentado. Viví dos años magníficos aquí, tengo amigos en Unionistas y ha sido una vuelta agridulce porque deseaba ganar. No sé si van a estar en playoff, todo suele decidirse en las últimas jornadas".