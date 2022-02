Consejos para iniciarse en el fitness y no morir en el intento

Cada metabolismo y cada cuerpo es distinto, escucha al tuyo. Date tiempo, entrena y come de forma saludable. Realiza pequeños avances poco a poco, no te compares con nadie y no te obsesiones con la báscula. El peso no determinará tu progreso, lo necesario es trabajar en la idea de sentirte mejor y lleno de energía, cambiando hábitos que no favorecen, para ganar calidad de vida.