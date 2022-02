Ciudadanos se compromete a redoblar la inversión del sector agroalimentario

El equipo de Ciudadanos en Salamanca, acompañado del eurodiputado Jordi Cañas, ha asistido esta mañana a las XXXVI Jornadas de la Matanza Típica de Guijuelo donde Luis Fuentes ha reivindicado que fue la formación naranja, que posibilitó la creación de la Dirección General de la Cadena Alimentaria, única en España, y que en los últimos dos años ha garantizado, gracias a la labor de Gema Marcos, la protección de los agricultores y ganaderos durante la pandemia. “A pesar de que estas elecciones han paralizado muchos proyectos, desde aquí os garantizo que a partir del 13-F vamos a recuperar todas las iniciativas en materia de agroalimentación que estaban funcionando”. Con estas palabras, el número uno de Ciudadanos por Salamanca ha expresado su disgusto por un adelanto electoral “que no tocaba” y ha puesto en valor la gestión “intachable y transparente” de su formación al frente de la Junta de Castilla y León.

Al respecto, ha querido reconocer la tarea de Gema Marcos, “una salmantina de pro, que al frente de la Dirección General de la Cadena Alimentaria ha hecho una grandísima labor a favor de los agricultores y ganaderos. Ahora más que nunca necesitamos políticos como ella, políticos valientes que empoderen a las gentes que trabajan la tierra, para que reciban lo que les corresponde y consigamos una cadena de valor fuerte y competitiva”.

En esta misma línea, María Jiménez, concejala de Guijuelo y número tres de la formación naranja a las Cortes ha anunciado que Ciudadanos “redoblará la inversión en el sector agroalimentario como sello de calidad de Castilla y León”.

Por su parte, el eurodiputado Jordi Cañas ha señalado que gracias a la labor de Ciudadanos en Bruselas se está trabajando en la prevención de la Peste Porcina Africana (PPA) así como en la posibilidad de regionalizar los positivos de esta enfermedad para que los contagios de una comunidad autónoma no arrastren a las exportaciones del resto del país.

Durante el despiece, faenado y exposición de los productos del cerdo, Fuentes ha recordado que “nuestros productos son de primera calidad y apreciados no sólo a nivel nacional sino también el resto del mundo” y ha puesto como ejemplo los excelentes embutidos de Guijuelo recordando que el 60% de la producción de jamón ibérico “proviene de esta Denominación de Origen”.

Por otro lado, el cabeza de lista por la provincia charra ha advertido en su comparecencia de prensa del riesgo que tienen para las zonas rurales los partidos populistas y extremistas “que hablan del campo sin conocerlo”. Al respecto, ha manifestado que en Ciudadanos “llevamos al campo en nuestras listas, porque vivimos en el campo y somos campo”. “Por mucho que se empeñen otras formaciones, los ciudadanos no tienen un pelo de tontos. Y de sobra saben que ese partido que se presenta bajo un fondo verde siendo antiecologista, antieuropeísta y xenófofo no puede traer nada bueno a esta tierra. Su disfraz de Jara y Sedal deja entrever a un partido que no sabe lo que es el campo porque no lo ha pisado en su vida. Presenta a un candidato cuyo mejor mérito es haber defendido a la familia Ruiz Mateos. Y están orgullosos”.

En su opinión, el único partido que se presenta a las elecciones del 13-F con un programa moderado y de centro es Ciudadanos y por eso “quizá sería bueno que Mañueco, en un ejercicio de honestidad, reconociera a la ciudadanía que, en caso de necesitarlo, no va a dudar en acudir a la derecha más radical con tal de gobernar. Más que nada para no traicionar y volver a engañar a ese electorado moderado que sabe lo que se esconde detrás de los extremos”, ha concluido.