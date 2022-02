¿Y los problemas de Salamanca?

El debate electoral a tres sobre las elecciones autonómicas, desarrollado hace unos días en TVE, acabó degenerando en un espectáculo lamentable donde se habló prácticamente de todo menos de los problemas de las regiones leonesa y castellana.

En este aspecto, fue un tanto lamentable que la palabra más repetida por Mañueco fuese “Sánchez”, quien curiosamente no se presenta a estas elecciones. Y sería comprensible que se hiciesen menciones a los incumplimientos del Gobierno central, que unos cuantos hay, pero no se puede hacer girar un debate electoral de una comunidad autónoma hablando de todo menos de esa autonomía.

Y es que, a muchos salmantinos nos hubiese resultado más interesante que se abordasen los problemas de nuestra tierra, y nos explicasen por qué seguimos sin el puente internacional de Masueco, por qué el plan de reindustrialización de Béjar sigue sin desarrollarse, o por qué PP, Cs o PSOE han imposibilitado que salga adelante la propuesta de UPL de un Plan especial de desarrollo para La Raya.

Claro que también, ya puestos, Mañueco, como presidente en funciones de la Junta, debería explicarnos por qué la mitad de los fondos transfronterizos aportados por la UE a la Junta de Castilla y León han acabado siendo destinados a provincias no fronterizas de la comunidad, con Valladolid recibiendo más parte de esos fondos sin tener frontera que Zamora que sí la tiene.

De paso, no estaría de más que Tudanca hubiese explicado por qué el Gobierno central que dirige su partido ha dado un nuevo frenazo a la electrificación de la vía férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro (que nos prometieron estaría lista en 2020 y aún la seguimos esperando), por qué la remodelación del enlace de Buenos Aires entre A-62 y A-66 sigue durmiendo el sueño de los justos sin fecha prevista, o por qué recientemente el Gobierno rechazó en el Senado la iniciativa de UPL de crear la Ronda Este de Salamanca para unir la A-50 y la A-62 al este de la capital salmantina. Una ronda que el PSOE del Gobierno central calificaba como innecesaria en respuesta oficial, haciéndolo la misma semana que el PSOE salmantino prometía impulsarla pero, eso sí, pagándola una Diputación que no gobiernan. Farol puro y duro.

Y ahí no acaba la cosa, porque el tercero en discordia, Francisco Igea, de Ciudadanos, lleva toda la precampaña y campaña sacando pecho de la gestión sanitaria de su partido en la Junta, pero lo cierto es que seguimos con diversos consultorios cerrados, con una Sanidad pública visiblemente degradada, sin UVI móvil en Vitigudino (pese a la promesa hecha a finales de 2021 de que por fin nos llegaría) y con el Hospital Virgen del Castañar de Béjar sin haber recuperado todos los servicios que se le han quitado con la excusa de la pandemia.

Pero parece que todos estos problemas no importan demasiado a PP, PSOE y Ciudadanos, que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, con un entrenamiento bien aprendido para echar balones fuera, como si con ellos no fuera la cosa. Unos partidos felices, como no podía ser de otra manera, de que una ley electoral hecha a medida, haya impedido que otros partidos presentes en Cortes (esto es, Podemos, Vox, UPL y XAV) hubiesen podido participar en un debate en el que, al parecer, Salamanca no debe tener problemas.

Y es que, como de bien nacido es ser agradecido, aprovecho para dar las gracias a los ‘tres mosqueteros’ del debate por volver a olvidarse de que Salamanca existe y de que tenemos carencias. Con ello ya sabemos que, tras el 13 de febrero, volverán a darnos la espalda mientras miran hacia Valladolid y Madrid, pues solucionar nuestros graves problemas no parece ser su prioridad, que sigue siendo ocupar las poltronas de la Junta y la Moncloa. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?