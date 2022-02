"El ascenso de los costes ya es inasumible, nos lleva a tener que tomar medidas"

La actual escalada de precios en el combustible está siendo un nuevo ‘palo en las ruedas’ para las empresas de transportes, quienes están viviendo una sangría que, a tirones, parecen ir caminando tímidamente hacia adelante, aunque la ruta continua estando plagada de no pocas complicaciones y frenazos, tanto a nivel sanitario como económico.

Un buen ejemplo de la realidad que está viviendo el sector es el que nos ofrece Francisco Sánchez, uno de los responsables de Autocares Toursan en Peñaranda, una empresa, con 12 vehículos en movimiento constante, dedicada a la organización de viajes y el transporte de pasajeros, que está viendo cómo, entre la pandemia y el encarecimiento de los costes, parece no llegar la tan ansiada normalidad tras la gran tempestad vivida.

El hoy del transporte, con el encarecimiento de los carburantes, supone una difícil situación ya que, tal y como explica Francisco “esta subida de precios supone tener que asumir esos costes como cualquier ciudadano, ya que el combustible es indispensable para poder arrancar nuestros vehículos. En cuanto a las rutas diarias, ya disponemos de un precio ofertado previamente a la administración, por lo que esa diferencia también la tenemos que asumir, es el riesgo que corremos las empresas”.

Sobre el origen de esta nueva y complicada situación, Francisco lo tiene claro. “El parón por la pandemia es el factor principal que está generando esta situación que ya afecta de lleno al comercio a nivel mundial”.

Un nuevo escenario, para un también nuevo año, que ya comienza a verse en cifras, ya que la subida está dejando sus los primeros datos, que el responsable de Toursan detalla cómo “a principios de enero de 2021 los costes estaban en torno al euro por litro, precios similares a los de años anteriores. En cambio, un año después, los precios se han elevado hasta llegar hoy a un 30 y un 40% más con respecto al mismo mes un año atrás” y añade otro componente ya que “el Adblue es otro de los elementos indispensables para evitar la contaminación de nuestros vehículos, siendo de obligada utilización por los transportistas, quienes además de sufrir un desabastecimiento, luchamos con una subida del 60% en su precio”.

Una marea de porcentajes que plantea una realidad diaria muy diferente a la ansiada “nueva normalidad” de su sector ya que, tal y como explica Francisco, “la situación es difícil ya que las restricciones y la falta de turismo hace que la actividad se vea ralentizada. La subida de los costes directos y la ampliación de la oferta hotelera también hacen que se repercuta directamente en el precio final” mientras lanza un llamamiento para que “se dé marcha atrás en la implantación de los peajes en autovías, sería la puntilla definitiva a un sinfín de pagos que venimos sufragando durante todo este tiempo”.

Un complejo escenario que marca los nuevos planteamientos del sector turístico, y el transporte en general, pero que en casos como el de la empresa familiar de Francisco “nos va a obligar a subir las tarifas. El ascenso de los costes ya es inasumible…de no hacerlo asi no tendremos beneficio alguno” aunque asegura que “lo que tenemos claro es que no planteamos despidos en la plantilla”.