5 consejos para entrenar la empatía y aprender a escuchar

La empatía es una habilidad que se puede entrenar, pero requiere estar en presencia del dolor de otra persona, sin intentar eliminarlo, simplemente escuchando. Igual que cuando sentimos dolor, tendemos a anestesiar las emociones porque queremos dejar de sentirnos así, cuando alguien a nuestro alrededor está sufriendo también tendemos a hacer lo que sea con tal de callar ese dolor que nos incomoda.

"Anestesiarnos" parece la vía fácil, pero pasa factura: nos desconecta. La buena noticia es que la empatía no es una cualidad rígida, no es una cuestión de 'se tiene o no se tiene', es una capacidad que se puede entrenar a través de la práctica. ¿Cómo entrenar la empatía y aprender a escuchar? Ixi Ávila, coach de Inteligencia Emocional, desvela las claves para conseguirlo: