Qué votamos el día 13 de febrero

Solar donde sigue sin aparecer el Centro de Salud prometido para el barrio de El Zurguén.

Este 2 de febrero pedí una cita telemática a mi Centro de Salud, y la primera hora ofrecida era de 7 días después, el 9 de febrero. Antes de la pandemia te citaban como mucho dos días más tarde. También conozco a alguien pendiente de una prueba en el Hospital, tras una visita a urgencias en San Juan, desde hace dos meses. Peor están en la mayoría de municipios de la región, visitar su Consultorio Médico es una imposibilidad permanente. Y no hablemos de los abundantes fondos Covid aportados por el gobierno central, que no dejan en mejor situación las plantillas sanitarias, incluso hay quien no se ha gastado todo como los relacionados con empresas. Esto votamos el día 13.

Tras convocar las elecciones el presidente parece otro, un remedo de Ayuso, pero sin su “gracia”. Empezó por el bulo de las macrogranjas, tema todavía sin un debate mínimamente serio, y sigue con el “Sanchismo” cuyo significado se me escapa. Pero los pueblos a los que les quitaron la ambulancia, o nunca llegó, siguen si ella, o los servicios hospitalarios acumulan falta de personal y medios. Ahora descubre su falta de internet o telefonía móvil para contactar con el Centro de Salud. No sé cuántas veces han prometido a Ávila una unidad de radioterapia, por recordar algún ejemplo concreto. Y no entremos en las Listas de Espera, en las cuales somos campeones. Esto votamos el día 13.

Solares de los Equipamientos Locales del Barrio de El Zurguén, como un Instituto, todavía vacíos. Al fondo la Guardería.

En la mente de todos está la gestión de las Residencias de Mayores durante la pandemia, evidenciando el lamentable mercadeo consentido con las vidas de las personas que levantaron este país en la segunda mitad del siglo XX. Otro ejemplo más de gestión privada de servicios públicos sin control. Y apenas menciono competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, 35 años gobernada por los mismos, y cuyas Cortes elegimos el día 13.

Pero hay más como educación y becas, o el distrito único en la Educación Primaria tan vinculado a atascos urbanos en la era de la Sostenibilidad. Por no olvidar el transporte público metropolitano incapaz de ganar viajeros a pesar del notable aumento poblacional del entorno de Salamanca. Y qué decir de los 18.000 cotizantes agrarios perdidos en los últimos cinco años. Una lectura de la Constitución, y del Estatuto de Autonomía muestra cuánto influye la Comunidad Autónoma en nuestra vida diaria. En la tómbola electoral se escucha todo tipo de propuestas, más una subasta que un programa pensado para sacar esta tierra adelante. Y eso votamos el día 13.

Evolución de la población en la provincia de Salamanca desde 1950. Los datos son del INE.

También hay quien promete, como mucho, vaguedades acompañadas de halconeras. No los habíamos oído o visto estos dos años, pero las encuestas les otorgan una notable subida. Incluso culpan de todos los males a la existencia misma de la Comunidad Autónoma, obviando la historia más reciente. Ya he mencionado muchas veces que si las cosas van bien es incomprensible el continuo éxodo abandonando este territorio. Desde el pico poblacional de 1950 en la provincia de Salamanca hasta 1975, se marcharon 55.414 personas. Desde entonces les han seguido otras 29.211 (curiosamente de 1986 a 2021, gobierno del PP, son 31.947). Sus descendientes tampoco han nacido en esta provincia. ¿Qué fue de la Agenda de Población?. Todo esto y más se vota el 13 de febrero. Nunca he entendido el sentido de escuchar después las mismas quejas durante estas tres décadas y media.

Cuadro extraído de la publicación "La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: diagnóstico estratégico" de la colección de Comunidades Autónomas de CaixaBank Research.