Mañueco reivindica su afinidad con Ayuso y sus políticas: "No me voy a parecer a García-Page"

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este viernes en Brugos un paquete de medidas si gana las elecciones del próximo 13 de febrero para lograr "la fiscalidad más baja en la historia" de la Comunidad.

En un acto celebrado en Burgos en el que ha estado respaldado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el candidato 'popular' ha reivindicado ante quien se lo reprocha, su parecido con la presidenta madrileña y sus políticas en la Comunidad de Madrid, caracterizado por las bajadas de impuestos, el apoyo a las familias y el cuidado de los servicios sociales".

"Me dicen que me parezco a Ayuso, claro que me parezco a Ayuso, no me voy a parecer a García-Page", ha bromeado aludiendo al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tras lo que ha prometido blindar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como bajar en la próxima legislatura el impuesto sobre la renta.

Ante alrededor de 500 personas congregadas en El Hangar de Burgos, Fernández Mañueco ha pedido un voto "masivo" para el Partido Popular el próximo día 13 para dar a Castilla y León "un Gobierno estable" y no "débil" como el que tiene, a su juicio, Pedro Sánchez, o como "el que representan sus amigos aquí, sus socios, sus aliados o las marcas blancas".

El candidato 'popular' ha abogado por la certidumbre, la estabilidad y la eficacia, al tiempo que ha garantizado, en relación a lo ocurrido el jueves en el Congreso de los Diputados, que "con reforma laboral o sin reforma laboral, en Burgos y en Castilla y León vamos a seguir creando empleo".