Lorena Martín, antes de su debut con España: "Es el culmen del trabajo de muchos años"

Lorena Martín, corredora salmantina de 800 metros y que forma parte del equipo Playas de Castellón, está en un momento muy dulce de su carrera profesional después de haber sido convocada por primera vez por la selección española para competir en Glasgow (Escocia) en los DNA Indoor International este sábado 5 de febrero. Así, la peñarandina ha repasado su buen inicio de 2022, su aventura por Estados Unidos, las lesiones y más temas en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.

Después de asimilarlo y analizarlo ya más en frío, ¿qué tal te ha sentado ir convocada con la selección española por primera vez en tu carrera?

La verdad que muy bien porque es el culmen del trabajo de muchos años, casi desde que empecé en esto. Dicen que las cosas llegan cuando menos te lo esperas… y es verdad.

¿Qué estabas haciendo y cómo reaccionaste al enterarte?

No me han llamado directamente, pero sabía que había esa convocatoria pendiente y que podía ser una de las elegidas por todo lo del año pasado y por cómo he abierto esta temporada. He estado esperando como si fueran las notas de selectividad, que sabes que van a salir… pero no en qué momento. He refrescado la página de la Federación Española 24/7 (las 24 horas de los 7 días de la semana) y ver mi nombre ahí ha sido un poco surrealista.

¿Cómo se afronta la prueba en Glasgow con grandes nombres?

A nivel europeo tampoco he competido muchísimo fuera porque estuve bastante tiempo en Estados Unidos, aunque cuando he vuelto ya sí que he participado en un par de meetings. He tenido largos períodos de lesión. Va a haber gente de primer nivel y tengo que estar preparada para dar la talla.

El sistema de competición va a ser novedoso, ¿en qué consiste exactamente?

Ha aparecido hace un par de años y he tenido la suerte de que mi equipo compitió en este formato hace unas semanas en Valencia en el Campeonato de España. Se trata de una serie de pruebas individuales en las que vamos a ser nueve hombres y nueve mujeres, estas dan puntos para un relevo final que llaman ‘la caza’ y ahí somos cuatro atletas mixtos los que partimos con una serie de ventajas o desventajas dependiendo de lo que hayan hecho nuestros compañeros. Hay segundos que son claves para bien o para mal.

Otro salmantino como tú te hace compañía en Escocia, ¿qué se te pasa por la cabeza al verte codo con codo con Álvaro de Arriba?

Nunca hemos estado con el mismo entrenador, pero sí que hemos coincidido muchas veces. Somos casi de la misma edad, hemos tenido que ir juntos a campeonatos de España y cuando voy a Salamanca intentamos coincidir. Ahora vamos a Glasgow, que es la pista en la que le vi ser campeón de Europa, y es una pasada. No estoy al nivel suyo ni parecido, aunque intento acercarme. Significa mucho para mí.

El 2022 ha empezado fuerte al ser segunda en Manchester con tu mejor marca personal en Pista Cubierta y también vas líder nacional, ¿cómo se gestionan tantos éxitos?

Lo de ser líder nacional no significa gran cosa por ahora porque acabamos de empezar la temporada prácticamente, aunque la Pista Cubierta dura bastante poco. Hay que refrendarlo en el Campeonato de España, pero sí que me gusta haber empezado con marca personal. Si estás mejor que nunca, eso es bueno y ojalá me sirva para ayudar a conseguir los objetivos junto a mi entrenador.

Cambiando de tercio, llegaste a pasar varios años en Estados Unidos estudiando y compitiendo, ¿qué recuerdo te deja esa aventura tan lejos de casa?

Yo no sé si he conseguido muchos méritos a nivel deportivo, pero la experiencia de haberme ido a Estados Unidos a estudiar y competir ha sido lo mejor que me ha dado el atletismo hasta el momento. He aprovechado las oportunidades y siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, aunque deportivamente he tenido muchas subidas y bajadas. Desde que estoy en Valladolid con un gran grupo de atletas he estabilizado el tema deportivo y vivo otro tipo de experiencias.

Otro de los aspectos claves de un corredor es el físico, ¿cómo convive una atleta como tú con el tema de las lesiones?

Conmigo se han cebado un poco (ríe). No sé cómo nos la montamos que siempre que tengo una lesión luego conseguimos volver mejor de lo que estábamos. Ellas forman parte de mi carrera y se trata de tener la cabeza bien puesta para no rendirte.

¿Cuáles son los objetivos para 2022?

Seguir mejorando. Siempre que vaya a una competición y logré hacer mi mejor marca personal significa que soy mejor que antes. No me puedo pedir mucho más que eso y estar físicamente bien para ser competitiva.

Para finalizar, ¿de qué modo estás viendo el crecimiento del atletismo femenino en los últimos años?

Me parece que el crecimiento es impresionante en las categorías inferiores y la gente tiene un nivel nunca visto. Se están batiendo muchísimos récords. A nivel femenino siempre hay pruebas importantes con corredoras que se miden entre ellas y eso es bueno para el atletismo.