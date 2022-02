La moción socialista para instar a la Junta a la ampliación y mejora del Centro de Salud acaba en tensos enfrentamientos y el voto en contra del PP

Los enfrentamientos y el tono elevado han sido los grandes protagonistas del debate que los cuatro grupos municipales han mantenido en torno a la moción presentada por el equipo de gobierno del PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a reformar, ampliar y modernizar el Centro de Salud de Peñaranda, para, entre otras cuestiones, poder ubicar en el las instalaciones del servicio de Fisioterapia, situadas desde el año 2007 en el pabellón municipal.

Una petición, convertida en uno de los puntos principales del Pleno ordinario celebrado en la noche de este jueves, sobre la que Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, manifestaba que “el nulo compromiso del PP en la Junta con el Centro de Salud ha hecho que este Ayuntamiento haya tenido que tomar cartas en el asunto en varias ocasiones. El mejor ejemplo es la ya mencionada cesión de un espacio en el Pabellón Municipal para dar cabida al servicio de Fisioterapia, cesión sin la cual los ciudadanos de Peñaranda y de la comarca se tendrían que desplazar con asiduidad a Salamanca capital para recibir tratamiento. Nada se ha vuelto a saber de la promesa incumplida de ampliar el centro de salud para reordenar los espacios existentes, dar un servicio de mayor calidad al paciente y permitir que los profesionales sanitarios desempeñen su trabajo en condiciones propias del siglo XXI. También ha sido este mismo Ayuntamiento el que recientemente ha invertido con fondos propios cantidades económicas para dotar de medios técnicos al Centro ante la pasividad demostrada por el SACYL” por lo que solicitaba el acuerdo de todas las formaciones para “instar al futuro Gobierno autonómico a resolver las importantes carencias que presenta el Centro de Salud de Peñaranda de Bracamonte, abordando su reforma, ampliación y modernización para dar un servicio sanitario público de calidad a ciudad de Peñaranda y a los municipios que conforman su área de salud”.

La portavoz del Grupo Popular, Carmen Familiar, se preguntaba si la presentación de esta moción era “oportunista dado que estamos en plena campaña electoral. ¿Por qué ahora traen esta moción si la situación que presenta el Centro de Salud la sabemos todos desde hace mucho tiempo? Creo que no es casualidad y que lo único que están buscando en beneficiar al PSOE de cara a las elecciones”.

La líder de los Populares afirmaba también que “no se ha hecho nada en estos años de gobierno local por pedir a la Junta que interviniera. El PP y yo misma sí que hemos tomado cartas en el asunto, presentado al actual Consejero de Sanidad una serie de mejoras para el Centro. He conseguido arrancar el compromiso de la consejería para que vengan técnicos que puedan valorar la posibilidad de ampliar y mejorar las instalaciones, además de trabajar en el Plan de Emergencia. Esa visita ya se ha producido” y añadía que “ya se ha comenzado a andar en ese camino, por lo que ya que no tiene sentido debatirla. No vamos a participar en su estrategia electoral”.

Ávila tomaba el turno de réplica y argumentaba que “las mejoras en el Centro de Salud es algo que llevamos reivindicando todos los grupos municipales desde hace mucho tiempo, asique oportunismo ninguno. No echen la culpa a Ciudadanos ni a nadie, cuando es el PP quien lleva gobernando esta comunidad 35 años y no ha hecho nada por ello” y aseguraba como “es una vergüenza que afirmen que esto se hace por la campaña. Los ciudadanos estaban antes y están ahora muy por delante del electoralismo. Creo que no es momento de poner parches o andar a medias con esta situación, estamos demandando algo más” mientras que Fran Díaz, portavoz socialista, manifestaba al PP local que “hoy tienen dos caminos, o ponerse de lado de los ciudadanos o ponerse la camiseta de candidata a Procuradora de Mañueco y seguir con su discurso, usted vera que le interesa más”.

Por su parte Peñaranda en Común mostraba su acuerdo con la presentación y el planteamiento de esta moción, solicitando que se pudiera incluir la posibilidad de estudiar una ampliación de especialidades médicas, mientras que Ciudadanos afirmaba que “esta problemática es algo constante desde los años 90. Esperamos que ahora, por fin pueda llegar alguna solución”.

El continuo cruce de declaraciones finalizaba con una votación, en la que PSOE, PeC y Cs estuvieron a favor de plantear la moción, mientras que el PP votaba en contra del documento y la petición.

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE

Otro de los ejes del debate plenario ha sido la propuesta que el Partido Popular ha llevado a la sesión, para plantear la creación de un protocolo de actuación en materia medioambiental. Un punto sobre el que Carmen Familiar argumentaba que “la tala de árboles en la Avenida de Carlos I ha sido fruto de la improvisación, justificando esa actuación en argumentos poco sólidos que de ninguna manera vienen a justificar el acabar con los árboles sanos. Precisamente esta actuación, que va en contra del medioambiente, hace necesario establecer un protocolo de actuación en materia medioambiental, con el objeto no sólo de evitar que esto vuelva a suceder, sino para conocer con antelación las actuaciones previstas en materia de tala, replantación de nuevas zonas de árboles, reposición de los eliminados por estar enfermos o secos y hacer un seguimiento de podas y mantenimiento de zonas verdes”.

Sobre esta cuestión, la primera edil manifestaba que “aquí ninguno de nosotros somos técnicos o jardineros, eso creo. Lo que se nos dijo es que muchos de los árboles de esta zona estaban en muy malas condiciones o muertos. Llevan plantados 60 años y su desgaste es lógico, además de que algunos de ellos generaban problemas en los balcones de los edificios. Pero lo que hemos hecho ha sido retirarlos y replantar nuevos, colocándolos de una manera más armónica en la Avenida para evitar problemas a los vecinos. No hay más” y sumaba que “esta equipo de gobierno ha apostado y apostara siempre por el cuidado del medioambiente, mejorando y ampliando las zonas verdes, algunas creadas donde antes había asfalto y hormigón” a lo que añade el anuncio de en el Presupuesto de 2022 se contempla una partida de 20.000 euros para la plantación de árboles en varios puntos de la ciudad.

Peñaranda en Común planteaba la posibilidad de crear una Ordenanza que regule este tipo de acciones, poniendo ejemplos de varias localidades de la provincia que ya disponen de una normativa municipal al respecto, mientras que Ciudadanos afirmaba que “se nos queda un pelín corta la petición del PP. Hay que añadir el compromiso firme de mejorar, cuidar y ampliar el arbolado de la ciudad”.

Durante la votación, la regidora municipal anunciaba el rechazo de su grupo a la moción, pero aseguraba que “nos comprometemos a reunirnos con todos los grupos cuando se plantee realizar alguna actuación en las zonas verdes de la ciudad”, mientras que PeC y Cs se abstenían y los Populares daban el sí.

Más allá de estas dos cuestiones, los cuatro grupos votaron a favor de la aprobación inicial de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento. Una normativa sobre la que Carmen Ávila ha explicado que “viene a regular de manera más completa y precisa todos los aspectos que hasta ahora lo hacían las Bases de ejecución en cuanto a las subvención que convoque el Ayuntamiento”.