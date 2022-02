Farruquito: “El flamenco es algo nuestro, es una potencia mundial”

Él mismo dice que "España no puede permitirse que en los colegios se aprenda antes la historia de Mozart y Beethoven que la de Paco de Lucía y Camarón". No te pierdas la entrevista que SALAMANCA rtv AL DÍA le hace al artista unos días antes de su actuación en la capital charra

“Farruquito es una persona a la que le gusta mucho el arte, una persona que se enamoró del flamenco desde que era un niño. Que sigue enamorado de él y al que le encanta conocer a gente que ama el arte de la misma manera que él”. Con estas palabras se define el propio artista en esta entrevista que ofrece a SALAMANCA rtv AL DÍA unos días antes de su espectáculo.

El próximo miércoles, 9 de diciembre, llega al Palacio de Congresos de Salamanca con su último espectáculo, ‘Íntimo’, con el que llega a un flamenco “más íntimo, más espontáneo y muy auténtico”.

¿Qué siente cuándo sube al escenario?

Muchas cosas dependiendo de mi estado de ánimo y de lo que esté pasando en el escenario en ese momento. A veces soy la persona más feliz del mundo, otras veces quiero desaparecer. Me acuerdo mucho de los míos, de los que están y de los que ya no están, siento la vibración del público cuando está disfrutando y ahí es cuando pienso que merece la pena nuestro trabajo, me siento un niño muchas veces, pero a mismo tiempo también siento mucha responsabilidad porque sé que hay gente que me mira y está atenta a ver si es verdad lo que dicen de mí. Son muchas cosas a la vez.

¿Qué representa este nuevo espectáculo?

Hemos intentado recrear esos momentos íntimos donde nace algo especial y diferente, lo que sale en una reunión de amigos, en una celebración de la familia, en un cumpleaños, en una fiesta… ahí nace un flamenco muy espontáneo y muy auténtico, un flamenco 100% puro, porque no está presente ese prejuicio de si vas a hacerlo bien o mal. Hay una estructura, sabemos como empieza y como, más o menos, vamos a terminar, pero lo que pasará en medio no sabemos lo que será porque nos lo vamos pidiendo, un poco de improvisación. A veces incluso con la mirada o con gestos, porque si no fuera con un elenco de cuna flamenca, que me conoce y al que conozca tanto y tan bien, sería imposible hacer un espectáculo así.

Es un referente del flamenco no solo en España, también fuera, ¿qué significa ese reconocimiento para usted?

Responsabilidad y motivación. Llevo desde que tenía dos años con unas botas puestas y llevo toda la vida con mi familia de gira por el mundo, más de 30 años de profesión. Después de todo este tiempo uno piensa que, si la gente no reconoce el esfuerzo, ya no que lo haga mejor o peor, si no que la gente no reconozca todo esto desmotiva. Yo tengo la suerte de que la gente siempre ha aceptado muy bien mi forma de expresión en el arte, y sigo teniendo cada vez más público, hago cosas más importantes, y eso es muy difícil después de tantos años de profesión que me motivan a seguir luchando, a seguir haciendo cosas y a mandar mensajes bonitos a través de la música y a través del flamenco.

¿Cuál es la situación actual del flamenco en España?

Con la llegada de la pandemia lo hemos pasado muy mal porque nos hemos visto sin trabajo, pero lo peor ha sido que nos hemos visto desamparados. En España no hay un apoyo a la cultura y a la música de la tierra, si apreciásemos la riqueza que tenemos en la música de España no tendríamos que haber pasado una crisis económica nunca porque el mundo entero quiere disfrutar de nuestro arte, quiere vivir en España, y era para que todas las ciudades de España tuvieran programación de flamenco todo el año porque estaría claro que tendrían público. Cuando uno es consciente de eso se da cuenta de que hay que trabajar y de que hay muchas cosas por hacer. Hay que seguir transmitiendo que el flamenco es algo nuestro y que el flamenco es una potencia mundial, porque yo lo vivo cuando viajo fuera de España y veo a gente llorando porque vienen a España a vivir el flamenco, a dar una clase de flamenco, y se quedan a vivir aquí, porque es algo que yo vivo con mis alumnos y pienso que si en España mirarán un poco más a lo que tenemos… pero como se dice, hay veces que los árboles son dejan ver al bosque….

“España no puede permitirse que en los colegios se aprenda antes la historia de Mozart y Beethoven que la de Paco de Lucía y Camarón”

¿Hay futuro en el flamenco?

Futuro hay porque hay mucha gente defendiendo el flamenco a capa y espada, es verdad que hoy día es muy difícil distinguir el flamenco de otros espectáculos, cuando ofrecen contemporáneo en una banda sonora de flamenco y también se vende como flamenco, es verdad que se ha desvirtuado mucho en cuanto a la danza, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, todo el mundo sabemos distinguir un pájaro de un reptil, ¿por qué no sabemos distinguir un flamenco de un contemporáneo? Eso es desconocimiento, y ahí volvemos a la idea de que España tiene que ponerse las pilas, España no puede permitirse que en los colegios se aprenda antes la historia de Mozart y Bethoven que la de Paco de Lucía y Camarón.

¿El flamenco se lleva en la sangre o se puede aprender?

Son las dos cosas. Yo no soy nadie para decir, pero si es verdad que hay un porcentaje de ambas. Mi abuelo Farruco tuvo 11 nietos, de los que bailamos 4. Quiero decir que todos llevamos algo en la sangre, pero también tiene que conectar con tu sensibilidad como persona, con lo que a ti te gusta. Si tú conectas desde niño con el flamenco, ahí es cuando empiezan tus primeros pasos, y luego tienes que trabajar muchísimo porque si no se defienden 30 años de profesión, un espectáculo tras otro, y mantenerse ahí, seguir teniendo público, eso cuesta mucho trabajo físico y mucho trabajo mental, mucha inversión, perdiendo y ganando dinero. Yo muchas veces tengo que irme de mi casa, a un sitio solo, solo con guitarra, papel y lápiz. El arte es como la vida, una expresión de lo que uno mismo es.

Llega a Salamanca con tu espectáculo, pero ¿conoce la ciudad?

Hace muchos años que no voy y no puede conocerla, me gustaría tener un tiempo para conocerla pero esta vez no puedo porque al día siguiente viajo a Zamora.

Para terminar, ¿qué espera de los salmantinos?

Yo solo espero que disfruten, que se lo pasen bien, porque como dijo un filósofo, “El arte al menos tiene que ser entretenido”. Y para que alguien lo disfrute nosotros tenemos que sentirlo sobre el escenario, y por eso recreando esos momentos de intimidad lo que hacemos es eso, intentar llegar a ese clímax donde seamos nosotros. Cuando nosotros disfrutamos es cuando el público conecta con nosotros.