El Pizarrales, el club familiar que no deja “a nadie fuera”

El Pizarrales es un club que sigue luchando y resistiendo cada año, por lo que ya es un histórico dentro del fútbol salmantino. Sin embargo, en este curso, el 2021/2022, se encuentra viviendo una gran novedad a nivel competitivo al ‘sobrarle’ (en el buen sentido de la palabra) jugadores. Así, los de La Salud cuentan con dos equipos, el A y el B, en una división sénior como la Provincial de Aficionados, la primera tras concluir la etapa formativa, para no dejar a nadie fuera. Se trata de un caso único en el balompié local de Primera RFEF hacia abajo.

En definitiva, la entidad rojiblanca busca cuidar a aquellos miembros que han pasado por sus categorías inferiores en los últimos años. Para ello, el conocido Fernando Paulino, actual coordinador y técnico durante bastante tiempo, atiende a SALAMANCA AL DÍA de buen grado para explicar cómo se ha llegado a este punto: “Nosotros no le decimos que no a nadie y tenemos claro lo que queremos: equipos competitivos y que se haga deporte. Si podemos hacer cuatro plantillas, hacemos cuatro. Da igual el nivel en cierto modo. Además, antes contábamos con tres juveniles (en Primera, Segunda y Tercera), los chicos han cumplido años y han pasado a estar en Aficionados. Nos hemos juntado con 40 y pico futbolistas y dijimos que no podíamos mandar a 20 personas a casa después de llevar aquí toda la vida”.

Sin embargo, la diferencia entre el primer equipo y el filial es significativa. Los dirigidos por Simón Rhafir marchan en mitad de tabla con bastantes encuentros ganados, mientras que los de David Paulino, el hijo de Fernando, han experimentado todo lo contrario y aún no saben lo que es puntuar en Liga en pleno febrero. Pese a ello, el padre del técnico argumenta que “es verdad que en el filial, aparte de las lesiones y demás, han tenido mala suerte en muchos partidos porque igual hacen un primer tiempo estupendo que se empaña por un error luego. Son gente de primer año, les marcan, se ven impotentes y se vienen abajo. Por eso van así. La inexperiencia se nota bastante. Nosotros no estamos para sacar dinero, debemos hacer una labor social. A todos nos gustaría ganar, pero prima lo otro. Esa es la idea del club”.

De hecho, esto que comenta el curtido mandatario es la esencia del Pizarrales. Su fortaleza le permite aguantar los golpes y más aún en tiempos tan complicados como los que vivimos desde marzo de 2020 con la aparición del coronavirus. “El año pasado nos quedamos solo con la mitad de los equipos y no hemos recuperado todos. Solíamos tener 20 o más y ahora hemos llegado a 16. Se nota la pandemia todavía en todos los sentdos. Esperemos que vayamos cogiendo el nivel que teníamos antes”, relata un Paulino que añade que “somos un club modesto, aunque hayamos estado en Regional, en Liga Nacional o incluso con opciones de subir a División de Honor a falta de pocos partidos. Cualquiera de los grandes nos quita jugadores y siempre te toca luchar”.

Y así seguirá siendo. Los pizarraleños nunca se vendrán abajo e irán lecciones de gestión deportiva y solidaridad con su propia gente. Más que un club.