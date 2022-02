El camino hacia un empleo digno

Hoy estamos aquí para hablaros sobre una preocupación social y otro foco más de exclusión que cada día se encuentra más latente y que se está convirtiendo la realidad desoladora de muchos. Hablamos de la inserción laboral de las personas vulnerables y excluidas, un duro desafío que nos lleva a buscar soluciones. Cada vez que oímos la palabra “empleo” sabemos que es algo que cada día está al alcance de menos personas, que las circunstancias han cambiado y obtenerlo requiere muchos sacrificios y que al igual que “trabajar” es un deber, tendría que ser también un derecho para todos y no solo para algunos.

El trabajo no es simplemente una ocupación, es mucho más. Nos hace sentirnos útiles y realizados. Nos otorga confianza y nos regala momentos inolvidables. Nos hace crecer y aprender de nuestro entorno. Nos hace fuertes y afianza nuestra autoestima y el valor que tenemos de nosotros mismos. Dime si no vale la pena que Cáritas luche y grite por los derechos de los que no pueden hacerlo.

Sin embargo, la realidad es que el mundo laboral está rodeado de prejuicios, peculiaridad que no nos hace ningún favor a ninguno, pero menos aún a las personas más desfavorecidas. Los prejuicios no solo son sobre tu imagen actual, lo son también sobre tu pasado y cada día son más fuertes.

Para Cáritas Diocesana de Salamanca es muy importante que las personas tengan cabida en el mundo laboral, es una gran meta. Poder acceder a un trabajo favorece una integración social completa de cualquier persona, por eso se convierte para nosotros en una gran preocupación. Una vez más, esta organización intenta lidiar con esta problemática social. Lo hace desde cuatro vertientes diferentes: información laboral, orientación laboral, formación laboral e intermediación laboral. Se acompaña a las personas durante todo el proceso de búsqueda de empleo, facilitando información fiable y actualizada sobre ofertas y cursos. También se ofrece ayuda para mejorar las actitudes y habilidades personales y profesionales de la persona a través de tutorías individuales y talleres grupales.

Los objetivos principales son alcanzar el crecimiento humano y el desarrollo profesional que permitan esa inserción laboral. En todo momento se mantiene un contacto estrecho con el sector empresarial y se asesora a las personas sobre condiciones de contratación dignas. El año pasado se llevaron a cabo numerosos talleres: atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, operaciones básicas de cocina, curso de competencias clave, entre otros.

Esto es un gran reto para Cáritas y otra victoria más de los trabajadores y voluntarios que nos ayudan a llevar a cabo estas labores cada día. Porque los imposibles raras veces existen para las personas grandes de corazón.

María Inmaculada Regadera Martín