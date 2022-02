Dani Mori descarta a Marín para Talavera y habla de Roig: "Hay que mirar qué oportunidades pueden surgir ahí"

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ha analizado el partido frente al Talavera y también ha comentado la actualidad de los del Reina Sofía.

Talavera: "Es un equipo potente y viene de dos victorias consecutivas. Les he seguido esta temporada y podrían llevar más puntos para estar en una zona tranquila de la clasificación. Tengo muchísimo respeto hacia ellos porque dominan todos los registros. Hay gente veloz y son peligrosos en la estrategia con Góngora. Hacen bien las cosas".

Marín: "No va a estar esta semana a no ser que tuviéramos una urgencia. Hemos decidido con el doctor, los fisios y él mismo que lo mejor es recuperarle. Las molestias le impiden jugar cómodo. Él no quiere seguir así y nosotros tampoco. Con un poco de suerte, la semana que viene va ir con el grupo. Es la única baja".

Pedraza: "Es un jugador que ya quisimos en verano y Toni ya estuvo detrás de él. Era mediocentro y con un corte parecido al de Acosta hasta División de Honor. Es un refuerzo interesante y viene a aportar por Dani Pereiro. La zona queda bien cubierta".

Roig: "Es una situación inesperada que hay que entender. El club se ha portado como un caballero. El chaval necesita fuerza y son situaciones personales que quedan ahí. Hay que mirar qué oportunidades pueden surgir ahí".