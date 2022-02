“Somos el único partido que ofrece progreso, honestidad y reformas eficaces”

Vuelve Paco. Estas son las dos palabras que utilizan desde Ciudadanos para anunciar la vuelta presencial mañana a la campaña electoral de Francisco Igea, exvicepresidente y candidato de Cs a la presidencia de Castilla y León tras dar positivo en coronavirus el pasado viernes.

Mañana vuelve y su reaparición está prevista en Valladolid. La fuerza no le ha faltado esta última semana en la que se ha mantenido activo e implicado en la campaña desde su casa, desde su perfil en Twitter y con esos vídeos diarios presentados bajo el nombre ‘Diario de un confinado’.

Actitud. Ganas por remontar en las encuestas, ganas por seguir peleando y por lograr que el próximo 13 de febrero los castellanoleoneses apuesten por Ciudadanos en las urnas. “Salimos a ganar”, afirma durante esta entrevista. Su principal objetivo no ha cambiado, asegura, y se basa en “seguir haciendo” de Castilla y León una “comunidad abierta, tolerante, limpia y transparente”.

Varias semanas después siguen sin entender la decisión de Mañueco de disolver las Cortes. No hay olvido a lo que llaman “deslealtad sinsentido”…

Así lo ha sido. Una deslealtad sin precedentes, no a nosotros, sino a los ciudadanos. ¿Alguien a estas alturas en la comunidad se cree los argumentos del señor Mañueco para frenar y destrozar un Gobierno que estaba funcionando? Ya no cuela, los argumentos inciales cambiaron en 24horas… y viendo que la gente no es tonta, y que nadie lo creía, luego resulta que es que el quería ser Ayuso y tomar decisiones políticas como Ayuso y yo no le dejaba. Es un disparate. Los ciudadanos de esta comunidad saben que desde Ciudadanos hemos trabajado a destajo con muchísimas dificultades, hemos sido leales hasta el último día… y la deslealtad de Mañueco tiene que ser condenada. Los habitantes de Castilla y León necesitaban aprovechar los Fondos Europeos, necesitaban que siguiéramos con las reformas previstas que eran urgentes para la recuperación económica, y el hecho de que Mañueco prefiriera anteponer sus intereses personales a los intereses de la comunidad es imperdonable.

Unas semanas antes de ese cese usted hablaba incluso de listas conjuntas Cs-PP para las próximas elecciones…

Y lo pensaba, fíjese qué desleales somos. Mañueco ha utilizado una falsedad demostrable que además es una torpeza tremenda también desde el punto de vista político. En Castilla y León habíamos logrado tener un Gobierno estable, somos un partido centrado y de progreso que los ciudadanos estaban valorando… y en vez de seguir con el apoyo, el señor Mañueco intenta asesinarlo. Es una torpeza mayúscula. Yo estaba convencido de que si hubiéramos agotado la legislatura y nos hubiéramos presentado con unas listas conjuntas se habría logrado sin problemas una mayoría estable para seguir trabajando con el cambio que CyL necesita.

¿Qué más valora los ciudadanos de la gestión de su partido en estos dos años y medio?

La gente en la calle está percibiendo perfectamente la realidad durante esta campaña. Desde Ciudadanos se ha hecho política desde la honestidad, y eso en este país parecía imposible. El tándem política-honestidad eran como el agua y el aceite. En CyL se ha hecho realidad, y eso se ha logrado porque hemos sido ejemplares en trasparencia, le hemos ido contado a diario a la gente lo que estaba pasando… eso no es una cuestión de valores, es una cuestión de interés por los ciudadanos, y es imprescindible para que haya crecimiento.

Desde la Consejería de Sanidad, por ejemplo, Verónica Casado ha dado una lección de profesionalidad tremenda en los peores momentos cuando fuimos capaces de dar respuesta eficaz con un trabajo logístico impresionante, hicimos cosas que jamás se habían hecho como publicar los mapas de atención primaria de toda la comunidad, centro de salud por centro de salud o la eficiente vacunación masiva que logró disminuir la mortalidad en un 90%.... son muchas las cosas que hemos logrado de las que nos sentimos orgullosos y eso la gente lo tiene que valorar. Nuestras medidas sanitarias han sido eficaces, son hechos demostrables que avalan nuestra gestión.

Ha reconocido estos días, por ejemplo, la presión de la atención sanitaria en muchos puntos de la Comunidad…

Nosotros vamos a seguir con una gestión sanitaria que teníamos en marcha, vamos a seguir en el camino que estábamos trabajando y se basa en prestar un mejor servicio en el mundo rural pero también por supuesto rebajar la presión de la atención sanitaria en lo urbano. Hay muchas cosas vitales en las que vamos a seguir trabajando y que tenemos que lograr como que la frecuentación enfermería en los domicilios se incremente, que se logre un tiempo no máximo de treinta minutos en las atenciones de urgencia, que los cuidados de los enfermos crónicas sean realmente efectivos, dotar a los médicos rurales de servicios que les permitan dar una medicina de calidad… todo lo que decimos está muy trabajado y analizado previamente y con el consenso de todas las sociedades científicas de Atención Primaria.

Otro gran problema de esta Comunidad, sino el más importante, es la despoblación.

Es un problema esencial y por eso he abogado por una política de inmigración inteligente y por buscar y generar oportunidades que hagan atractiva a Castilla y León. Esta comunidad necesita una población en edad fértil y para que esa gente quiera tener hijos tienen que tener un proyecto vital con unas medidas de conciliación que sean buenas y efectivas, es lo que venimos proponiendo. Muchas de esas medidas que en esta área se están proponiendo desde el PP como los cheques bebé y otras muchas medidas estaban ya en nuestros presupuestos, pero ellos prefieren proponerlo ahora en vez de hacerlos realidad como estaba previsto. Hay que hacer política activa de empleo, que las tasas de empleabilidad mejoren para que la gente quiera venir y tengan trabajo. Hay muchas cosas que hacer.

Y si después del 13 de febrero de nuevo con el PP para gobernar, ¿lo harían?

Nosotros queremos gobernar y lo vamos a hacer con quien más coincida con nuestro programa y con el PP claro que podríamos pactar, pero no con Mañueco. La deshonestidad en política tiene que tener un precio.

Tal vez el pacto tenga que ser con Tudanca, ¿ese pacto con el PSOE lo ve más viable?

Tendría que dar un cambio radical. EL PSOE de Castilla y León es otro partido conservador que durante dos años y medio se ha opuesto a la transparencia. Nosotros ahora solo pensamos en ganar, en poder gobernar como hemos hecho hasta ahora. No salimos a pactar con nadie. Nosotros el próximo domingo salimos a ganar para poder seguir haciendo políticas de transparencia que acaben con el clientelismo que durante 30 años ha dominado la política de esta Comunidad.

¿Le preocupa la irrupción de Vox?

Preocupa y mucho, desde luego desde Ciudadanos vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no se permita la entrada de Vox en el Gobierno autonómico porque ellos vendrían las políticas de odio y xenofobia, por eso estas elecciones son cruciales respecto a la inmigración e integración.

¿Esas son las principales razones por las que la gente tiene que votar el próximo domingo a Ciudadanos?

Por eso y por varias cosas. Ahora la gente sabe cómo trabajamos, nos han visto resolver problemas en el momento más dramático de nuestra comunidad. Además, otra razón es que vivimos en una encrucijada histórica en la cual se camina hacia la polarización por una estrategia del PP que ha abandonado el centro y ofrece como única esperanza la suma con ese partido que claramente representa a la ultraderecha, se ha resignado a ir de la mano de los cavernícolas. Por el otro lado, la estrategia del PSOE apunta a ensaladilla rusa en la que entraría desde Podemos a UPL y a saberse quién más. Ciudadanos es ahora mismo el único partido que ofrece progreso, honestidad, verdad, reformas eficaces... nuestras políticas han transformado la comunidad como nunca, y eso se ha visto. Hay cambio y esperanza.